Sơn La: Khai quật, cất bốc 2 hài cốt tại xã Chiềng Khoong

Trước đó, sau khi xác minh thông tin do ông Lường Văn Tụi và ông Hà Văn Pâng, cùng trú tại bản Cang Kiểng, xã Chiềng Khoong (Sơn La) cung cấp, tại khu vực vườn của gia đình anh Đèo Văn Thiêm là nơi an táng các hài cốt. Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Sơn La phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã Chiềng Khoong đã huy động cán bộ, chiến sĩ dân quân cùng lực lượng chức năng tổ chức khoanh vùng, đào tìm tại các vị trí được xác định là có phần mộ.

Tổ công tác tiến hành cất bốc hài cốt.

Đại tá Đậu Thanh Quang, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Sơn La, thực hiện nghi thức phủ Quốc kỳ lên hài cốt được tìm thấy tại bản Cang Kiểng, xã Chiềng Khoong.

Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm, khai quật và cất bốc được 2 hài cốt; có di vật là mảnh đạn; các hài cốt đều đủ điều kiện lấy mẫu giám định ADN để xác minh danh tính.

Quá trình tìm kiếm, khai quật và cất bốc đều được thực hiện đúng quy trình và quy định.