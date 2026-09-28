Sơn La khai mạc Ngày hội đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Văn nghệ tại Ngày hội đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2026. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Dự khai mạc có đồng chí Chu Thúc Đạt, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ; đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các tỉnh Điện Biên, Phú Thọ, Lào Cai cùng lãnh đạo tỉnh Sơn La, các ban, sở, ngành, địa phương, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, tỉnh Sơn La đang từng bước đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển.

Các đại biểu bấm nút phát động Ngày hội đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2026. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Năm 2026, tỉnh Sơn La triển khai 40 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trong đó có 1 nhiệm vụ cấp quốc gia. Toàn tỉnh hiện có 10 tổ chức khoa học và công nghệ, 12 doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Tại Sơn La, nhiều kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào sản xuất, tập trung nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ, ứng dụng công nghệ vào sản xuất và đời sống.

Tỉnh Sơn La ra mắt Mạng lưới chuyên gia, cố vấn đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn La. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đề nghị các ban, sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với yêu cầu thực tiễn; tập trung giải quyết những vấn đề cụ thể trong sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Bệnh viện đa khoa cuộc sống Sơn La hướng dẫn và giới thiệu các ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, đăng ký khám và quản lý thông tin người bệnh tại Ngày hội. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Trong chuyển đổi số, Sơn La từng bước chuyển từ xây dựng hạ tầng, hệ thống thông tin sang khai thác dữ liệu phục vụ quản trị và phát triển. Đến tháng 9/2026, Cổng dữ liệu mở của Sơn La đã hình thành 276 lĩnh vực dữ liệu, công khai, chia sẻ 799 bộ dữ liệu, trong đó có 389 bộ dữ liệu mới từ kho dữ liệu dùng chung của tỉnh.

Cán bộ Công an tỉnh Sơn La kết hợp việc tặng quà, tờ rơi có mã quét QR với những thông tin hướng dẫn về cách sử dụng và các thông tin cần thiết về ứng dụng VNelD. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Đồng chí Chu Thúc Đạt đề nghị Sơn La tập trung vào những bài toán cụ thể như nâng cao giá trị nông sản, chế biến sâu, bảo quản sau thu hoạch, truy xuất nguồn gốc, logistics, du lịch số; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, sản xuất, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, hợp tác xã.

Người dân quét mã QR tìm hiểu thông tin các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Sơn La được các xã, phường trưng bày tại Ngày hội đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2026. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Trong dịp này, tỉnh Sơn La ra mắt Mạng lưới chuyên gia, cố vấn đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn La, nhằm kết nối đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học với cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và các chủ thể đổi mới sáng tạo.

Không gian trưng bày các sản phẩm công nghệ phục vụ người dân tại Ngày hội đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2026. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Phường Mộc Châu tổ chức livestream giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng tại Ngày hội đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2026. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Ban giám khảo tổ chức chấm thi tại các gian hàng trưng bày của các đội thi tại Ngày hội đổi mới sáng tạo﻿ và chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2026. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Trong khuôn khổ Ngày hội, 39 gian hàng giới thiệu sản phẩm, mô hình, giải pháp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các đơn vị tổ chức trình diễn, trải nghiệm, thuyết minh và trả lời câu hỏi. Qua đó giới thiệu kết quả nghiên cứu, sản phẩm mới và tăng cường kết nối cung-cầu công nghệ.

Tại Ngày hội đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2026, lực lượng Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức định danh VNelD mức độ 2 cho người dân. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Ngày hội đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Sơn La diễn ra trong 2 ngày 28 và 29/9, với các hoạt động như diễn đàn chính sách, trưng bày sản phẩm, tập huấn, tư vấn chuyên sâu và kết nối cung cầu công nghệ, góp phần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào thực tiễn phát triển của tỉnh Sơn La.