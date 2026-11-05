Sơn La khai mạc Hội thi giáo viên THPT dạy giỏi cấp tỉnh lần thứ XII

BTC Hội thi trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia hội thi.

Tham dự có: Ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La; ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, cùng các phòng chuyên môn, đại diện các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Hội thi giáo viên THPT dạy giỏi cấp tỉnh Sơn La lần thứ XII, năm học 2026-2027 diễn ra từ 5 - 16/11, với sự tham gia của 97 thí sinh đến từ 39/57 đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT. Các giáo viên dự thi 14 môn, gồm: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, GDKT&PL, GDTC, GDQP&AN, Công nghệ Công nghiệp, Công nghệ Nông nghiệp.

Các đại biểu tham dự khai mạc hội thi.

Mỗi giáo viên tham dự hội thi thực hiện 2 nội dung, như: Thực hành dạy 1 tiết theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi; trình bày 1 biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại nơi làm việc.

Việc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La tổ chức hội thi nhằm phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp THPT; nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương và của toàn ngành.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La phát biểu.

Đồng thời, hội thi còn tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo Chương trình GDPT 2018, nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nghề nghiệp theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên và Luật Nhà giáo số 73/2025/QH15. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn cụm trường và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy tốt - học tốt; khuyến khích, động viên giáo viên tự học, sáng tạo, khai thác học liệu số, giáo dục STEM/STEAM và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La trao cờ thi đua cho đại diện các trường THPT tham gia hội thi.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La nhấn mạnh: Hội thi Giáo viên dạy giỏi không chỉ là dịp để các thầy cô giáo thể hiện năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm mà còn là diễn đàn quan trọng trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu những phương pháp dạy học tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho tỉnh. Đặc biệt, trong giai đoạn triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, hội thi càng có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quyết tâm của đội ngũ nhà giáo trong đổi mới sáng tạo, thích ứng yêu cầu phát triển thời đại.