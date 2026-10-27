Sơn La khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ X, quy tụ hơn 3.000 vận động viên

Ngày 27/10, tại Sân vận động tỉnh Sơn La, UBND tỉnh Sơn La tổ chức khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ X năm 2026.

Tham dự có hơn 3.000 đại biểu, cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, nhân dân và đại biểu tỉnh Điện Biên.

Nghi thức diễu hành khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ X năm 2026

Lễ khai mạc diễn ra trang trọng với các nghi thức rước cờ Tổ quốc, kiệu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng Đại hội, đoàn hồng kỳ và diễu hành của 39 đoàn vận động viên, trọng tài đến từ các xã, phường.

Nghi thức rước đuốc, thắp lửa truyền thống cùng lời tuyên thệ của vận động viên, trọng tài thể hiện tinh thần đoàn kết, trung thực và quyết tâm thi đấu.

Các đội tham gia thi đấu diễu hành qua khán đài

Đại hội tổ chức thi đấu 12 môn, gồm: kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, tung còn, pickleball, bóng bàn, cầu lông, bóng đá, đá cầu, taekwondo, bóng chuyền và điền kinh. Trong đó, 8 môn đã hoàn thành trước ngày khai mạc; 4 môn còn lại tiếp tục tranh tài trong những ngày diễn ra Đại hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên và trọng tài tại Đại hội.

Điểm nhấn của chương trình là màn biểu diễn võ thuật của gần 200 võ sinh thuộc Câu lạc bộ Tiger Sơn La và các câu lạc bộ địa phương.

Ngay sau lễ khai mạc, trận bóng đá giao hữu giữa Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La diễn ra trong không khí đoàn kết, hữu nghị.

Những trận cầu tranh tài nảy lửa tại Đại hội

Đại hội là dịp đánh giá phong trào thể dục thể thao quần chúng, tạo cơ hội giao lưu, nâng cao trình độ chuyên môn cho các vận động viên, đồng thời tuyển chọn những nhân tố xuất sắc bổ sung lực lượng thể thao thành tích cao của tỉnh.

Thông qua Đại hội, Sơn La tiếp tục lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, nâng cao sức khỏe nhân dân, tăng cường đoàn kết giữa các dân tộc và góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh.