Sơn La khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ X

Tham dự Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Sơn La lần thứ X có 39 đoàn vận động viên đến từ các xã, phường. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Mở đầu chương trình là lễ rước cờ Tổ quốc, kiệu ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng Đại hội và đoàn hồng kỳ. Tiếp đó, 39 đoàn vận động viên, trọng tài diễu hành biểu dương lực lượng, thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm thi đấu.

Nghi thức rước đuốc, thắp lửa truyền thống cùng lời tuyên thệ của vận động viên, trọng tài đã góp phần tạo không khí trang trọng, sôi nổi cho ngày hội thể thao của tỉnh Sơn La.

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Sơn La lần thứ X, năm 2026 có 12 môn thi đấu. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Đại hội năm nay tổ chức tranh tài ở 12 môn, gồm: kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, tung còn, pickleball, bóng bàn, cầu lông, bóng đá, đá cầu, taekwondo, bóng chuyền và điền kinh.

Trong đó, 8 môn đã hoàn thành thi đấu trước ngày khai mạc. Bốn môn còn lại là điền kinh, đá cầu, bóng chuyền và taekwondo tiếp tục diễn ra trong những ngày sau lễ khai mạc.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La thực hiện nghi lễ xin lửa truyền thống tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Trong khuôn khổ chương trình, gần 200 võ sinh thuộc Câu lạc bộ Tiger Sơn La và các câu lạc bộ địa phương biểu diễn võ thuật, mang đến những màn trình diễn sôi động, thu hút sự cổ vũ của khán giả.

Ngay sau lễ khai mạc, trận bóng đá giao hữu giữa Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La diễn ra trong không khí đoàn kết, hữu nghị, tạo điểm nhấn mở đầu cho các hoạt động thi đấu.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên và trọng tài. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Sơn La lần thứ X diễn ra từ ngày 27 đến 30/10, là dịp đánh giá sự phát triển của phong trào thể dục thể thao quần chúng, tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn và bản lĩnh thi đấu.

Những năm qua, tỉnh Sơn La đã chú trọng phát triển phong trào rèn luyện thể dục thể thao gắn với cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, từng bước nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần của nhân dân.

Trọng tài Đào Văn Hiệp, đại diện tổ trọng tài tuyên thệ tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Sơn La lần thứ X. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Thông qua Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ X, tỉnh Sơn La tiếp tục phát hiện, tuyển chọn những vận động viên có thành tích tốt, bổ sung lực lượng cho thể thao thành tích cao, hướng tới các giải đấu trong nước và quốc tế.

Gần 200 võ sinh biểu diễn võ thuật tại lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Sơn La lần thứ X. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Với tinh thần “Đoàn kết-Trung thực-Cao thượng-Tiến bộ”, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ X góp phần lan tỏa ý thức rèn luyện thân thể, tăng cường giao lưu giữa các cơ sở, đơn vị, phát huy sức mạnh đoàn kết của nhân dân các dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh và đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Sơn La.