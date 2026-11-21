Cắt băng khai mạc không gian “Trưng bày và trải nghiệm với sách” với hơn 4.000 đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực

Diễn ra đến hết ngày 24.11 trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc tỉnh Sơn La năm 2026, không gian giới thiệu hơn 4.000 đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực, từ lịch sử, văn hóa các dân tộc Tây Bắc, chính trị, pháp luật đến khoa học, kỹ năng sống, văn học và sách thiếu nhi.

Qua đó, người đọc có thêm cơ hội tìm hiểu về lịch sử, con người, thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương, đồng thời tiếp cận nguồn tri thức đa dạng phục vụ học tập, nghiên cứu và đời sống.

Không gian sách kết hợp trải nghiệm công nghệ, góp phần đổi mới cách tiếp cận tri thức và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng

Điểm mới tạo sức hút cho không gian sách là khu vực trải nghiệm “Chuyến xe khoa học - Einstein Bus”, mô hình xe khoa học STEM lưu động hiện đại.

Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức qua trang sách, học sinh được trực tiếp lắp ráp mạch điện thông minh, quan sát thế giới vi mô bằng kính hiển vi, tìm hiểu công nghệ in 3D, thiết kế robot và khám phá hệ Mặt Trời, vũ trụ thông qua công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường (VR/AR).

Cách tiếp cận này đưa tri thức từ sách đến gần hơn với thực tiễn, khuyến khích người học chủ động khám phá, thực hành và phát huy khả năng sáng tạo.

Các đại biểu tham quan không gian “Trưng bày và trải nghiệm với sách”

Sự kết hợp giữa sách giấy, tài nguyên thông tin số và các hoạt động trải nghiệm công nghệ cũng phản ánh định hướng đổi mới văn hóa đọc trong bối cảnh chuyển đổi số.

Đây không chỉ là hoạt động hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), mà còn góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy tinh thần học tập suốt đời trong cộng đồng.

Định hướng này có ý nghĩa thiết thực đối với Sơn La, địa phương được UNESCO công nhận là thành viên Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu ngày 14.2.2024.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, 4 phường Tô Hiệu, Chiềng Cơi, Chiềng An và Chiềng Sinh tiếp tục kế thừa, phát huy mô hình thành phố học tập thông qua Liên minh Cộng đồng học tập Sơn La. Hiện trên địa bàn 4 phường có 120 Ngôi nhà trí tuệ, góp phần duy trì phong trào đọc sách, khuyến học và tạo cơ hội học tập tại cộng đồng.

Không gian “Trưng bày và trải nghiệm với sách” thu hút đông đảo người dân, du khách

Tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La Hà Trung Chiến đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương về xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời.

Trong đó, chú trọng phát huy vai trò của các Ngôi nhà trí tuệ, gắn hoạt động đọc sách với khuyến học, khuyến tài và nâng cao chất lượng học tập tại cơ sở.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La cũng ghi nhận, biểu dương sự đóng góp của gần 120 đại diện các Ngôi nhà trí tuệ, tổ, bản và cơ sở giáo dục trong duy trì, lan tỏa tinh thần học tập tại cộng đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La trao Chứng nhận Giải thưởng Văn hóa đọc và Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 cho các tập thể, cá nhân

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao Chứng nhận Giải thưởng Văn hóa đọc và Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 của Bộ VHTTDL cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phát triển văn hóa đọc.

Thông qua hoạt động, Sơn La hướng tới đưa văn hóa đọc trở thành một phần thiết thực trong đời sống cộng đồng, khuyến khích mỗi gia đình xây dựng góc đọc sách, mỗi người hình thành thói quen tự học, đồng thời chủ động tiếp cận tri thức và công nghệ mới.