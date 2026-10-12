Sơn La: Hơn 8.188 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách tiếp sức người dân phát triển kinh tế

Ngày 12/10, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Sơn La, chủ trì phiên họp đánh giá kết quả hoạt động quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2026.

Theo báo cáo tại phiên họp, đến ngày 30/9/2026, tổng dư nợ cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn tỉnh đạt 8.188.820 triệu đồng, tăng 701.432 triệu đồng so với năm 2025, chiếm 99,85% tổng dư nợ của NHCSXH tỉnh Sơn La. Toàn tỉnh có 113.349 khách hàng còn dư nợ, bình quân 72,24 triệu đồng/hộ.

Phiên họp thường kỳ Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Sơn La

Trong 9 tháng, NHCSXH tỉnh đã giải ngân cho 23.854 lượt khách hàng, tập trung vào các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn và chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn.

Nguồn vốn ưu đãi đã góp phần tạo việc làm cho hơn 5.000 lao động, hỗ trợ 48 người đi làm việc ở nước ngoài và xây dựng 13.027 công trình nước sạch, vệ sinh.

Người dân còn sử dụng vốn vay để phát triển chăn nuôi, trồng cây ăn quả, cải tạo vườn tạp và đầu tư máy móc phục vụ sản xuất, góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Hậu phát biểu kết luận Phiên họp.

Kết luận phiên họp, đồng chí Đặng Ngọc Hậu yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung huy động nguồn vốn, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2026; đẩy nhanh tiến độ giải ngân, bảo đảm người dân thuộc diện thụ hưởng được tiếp cận và sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả.

Cùng với đó, tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát và xử lý nợ quá hạn, đẩy mạnh chuyển đổi số và tuyên truyền về tín dụng chính sách. Qua đó, phát huy hiệu quả nguồn vốn ưu đãi, tạo động lực phát triển sản xuất, cải thiện đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh.