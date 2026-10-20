Sơn La: Hơn 20.800 lượt dự thi tìm hiểu cải cách hành chính trong tuần 4

Diễn ra từ ngày 12 đến 15/10, tuần 4 của cuộc thi tiếp tục thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tỉnh Sơn La tham gia.

Ở khối Đảng, đoàn thể, Đảng ủy UBND tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy có số lượt dự thi cao. Trong khối sở, ban, ngành, Sở Tài chính và Sở Nội vụ dẫn đầu về số lượt tham gia. Tại khối xã, phường, UBND phường Chiềng Sinh là đơn vị có số lượt dự thi cao nhất.

Ban tổ chức trao 12 giải thưởng cá nhân, gồm 3 giải Nhất, 3 giải Nhì, 3 giải Ba và 3 giải Khuyến khích, chia đều cho 3 khối dự thi.

Công chức Đảng ủy UBND tỉnh Sơn La tham gia cuộc thi.

Ở khối Đảng, đoàn thể, giải Nhất thuộc về bà Đỗ Thị Thu Hương, công tác tại Đảng ủy UBND tỉnh.

Các giải còn lại thuộc về cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy: bà Ngô Thu Hằng (Phòng Tổng hợp) đạt giải Nhì; bà Đỗ Thị Thu Hằng (Phòng Tài chính Đảng) đạt giải Ba; bà Tòng Phương Trang (Phòng Tổng hợp) đạt giải Khuyến khích.

Ở khối sở, ban, ngành, bà Phan Thanh Huyền (Phòng Tài chính đầu tư, Sở Tài chính) giành giải Nhất; bà Mai Thị Hạnh (Ban Quản lý dự án Great, Sở Tài chính) đạt giải Nhì; ông Bùi Ngọc Tư đạt giải Ba; bà Lê Thị Phương Thúy (Phòng Người có công và Lao động việc làm, Sở Nội vụ) đạt giải Khuyến khích.

Tại khối xã, phường, cả 4 giải đều thuộc về công chức phường Chiềng Sinh. Cụ thể, ông Lù Văn Hoàng đạt giải Nhất; bà Lò Ngọc Nga đạt giải Nhì; bà Nguyễn Thị Thu Hằng (Phòng Văn hóa - Xã hội) đạt giải Ba; ông Đỗ Mạnh Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường, đạt giải Khuyến khích.

Qua 4 tuần tổ chức, cuộc thi góp phần lan tỏa tinh thần chủ động tìm hiểu kiến thức về cải cách hành chính, nâng cao nhận thức và trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La.