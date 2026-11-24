Phát biểu tại Hội thảo, ông Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La, cho biết: Sơn La là địa bàn sinh sống của 12 dân tộc anh em, mỗi dân tộc có những phong tục, tập quán, tiếng nói, chữ viết, lễ hội, trang phục và nét sinh hoạt văn hóa riêng. Sự đa dạng ấy đã tạo nên bức tranh văn hóa phong phú, mang đậm bản sắc của vùng đất Tây Bắc.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La Hà Trung Chiến phát biểu tại Hội thảo.

Trong đó, văn hóa dân tộc Thái nổi bật với chữ viết, văn học dân gian, nghệ thuật Xòe, dân ca, dân vũ, trang phục, ẩm thực và kiến trúc nhà ở truyền thống. Đồng bào Mông lưu giữ nghệ thuật khèn, dân ca, trang phục, nghề thủ công và các lễ hội đặc sắc. Các dân tộc Mường, Dao, Khơ Mú, Xinh Mun, Kháng, La Ha, Lào, Tày... cũng góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn hóa địa phương bằng những giá trị riêng có.

Đến nay, toàn tỉnh có 20 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đặc biệt, Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2021. Đây không chỉ là niềm tự hào của đồng bào Thái mà còn là minh chứng cho giá trị và sức sống của văn hóa các dân tộc Sơn La.

Bên cạnh Nghệ thuật Xòe Thái, nhiều di sản, thực hành văn hóa có giá trị cũng đang được quan tâm bảo tồn như chữ Thái cổ, lễ Hết Chá, nghệ thuật khèn của người Mông, đám cưới của người Dao Tiền, nghi lễ Pang A của người La Ha, Xé Pang Á của người Kháng cùng nhiều loại hình văn hóa đặc sắc khác.

Nhận thức rõ giá trị của di sản, thời gian qua, tỉnh Sơn La đã quan tâm triển khai công tác quản lý nhà nước về văn hóa; tổ chức kiểm kê, lập hồ sơ, bảo vệ và phát huy giá trị các di sản. Sự phối hợp giữa cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương, nhà nghiên cứu, nghệ nhân và cộng đồng từng bước được tăng cường.

Trong năm 2026, tỉnh triển khai kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc Khơ Mú, Xinh Mun và La Ha tại 30 bản. Nội dung kiểm kê tập trung vào các lĩnh vực tiếng nói, chữ viết, nghệ thuật dân gian, lễ hội, tín ngưỡng, nghề thủ công và tri thức truyền thống. Qua đó, góp phần nhận diện đầy đủ hơn những giá trị văn hóa đặc sắc, đánh giá thực trạng và xác định các di sản cần ưu tiên bảo vệ.

Cùng với đó, các lễ hội, liên hoan, hoạt động trình diễn nghệ thuật dân gian, câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ quần chúng tiếp tục được duy trì. Các hoạt động giao lưu, truyền dạy và trình diễn Nghệ thuật Xòe Thái tạo thêm môi trường để người dân thực hành, gìn giữ và lan tỏa di sản.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc ở Sơn La vẫn đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giao lưu và hội nhập văn hóa đang tác động trực tiếp đến môi trường thực hành di sản.

Ông Hà Trung Chiến đề nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất giải pháp bảo tồn di sản văn hóa vật thể, phi vật thể; gìn giữ tiếng nói, chữ viết, lễ hội, phong tục truyền thống; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa. Đặc biệt, chú trọng biến di sản thành tài sản, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng tại Mộc Châu, Tà Xùa, Ngọc Chiến, vùng lòng hồ thủy điện Sơn La.

Các đại biểu cùng thảo luận tại Hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, phân tích các nội dung như: Một số giải pháp phát huy giá trị văn hóa các dân tộc tỉnh sơn la gắn với đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, thù địch trong tình hình mới. Những giải pháp phát huy vai trò tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức thành viên, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội tham gia bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc; huy động các nguồn lực xã hội hóa, tạo sự đồng thuận và sức mạnh cộng đồng trong bảo tồn văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch cộng đồng và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Các đại biểu tập trung trao đổi, phân tích sâu 6 nhóm vấn đề sau: Nhận diện và lựa chọn những giá trị văn hóa cần ưu tiên bảo vệ; Phát huy vai trò của nghệ nhân và cộng đồng trong bảo tồn di sản; Đẩy mạnh giáo dục di sản và trao truyền văn hóa cho thế hệ trẻ; Ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong bảo tồn di sản; Gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch bền vững và sinh kế cộng đồng; Hoàn thiện cơ chế phối hợp, huy động nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản lý.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La Lò Mạnh Cường trình bày tham luận tại Hội thảo.

Trình bày tham luận tại Hội thảo, ông Lò Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La cho rằng: Để phát huy tốt hơn vai trò của Mặt trận trong bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xác định các nhiệm vụ:

Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; đưa nội dung giữ gìn bản sắc văn hóa vào hoạt động thường xuyên của Mặt trận và các tổ chức thành viên. Chú trọng tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, phát huy vai trò người có uy tín, nghệ nhân, chức sắc, chức việc tôn giáo và những người tiêu biểu trong cộng đồng.

Phát huy vai trò của các tổ chức thành viên trong vận động đoàn viên, hội viên. Hội Liên hiệp Phụ nữ vận động phụ nữ giữ gìn trang phục, ẩm thực, nghề truyền thống; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khuyến khích thanh niên tìm hiểu, quảng bá, số hóa và giới thiệu các giá trị văn hóa; Hội Nông dân và các tổ chức thành viên khác gắn vận động phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới với giữ gìn bản sắc văn hóa tại địa phương.

Chủ động kết nối, vận động doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cá nhân có điều kiện, tâm huyết tham gia hỗ trợ bảo tồn văn hóa; ưu tiên truyền dạy tiếng nói, chữ viết, dân ca, dân vũ, bảo tồn nghề thủ công, duy trì câu lạc bộ và không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội đối với việc thực hiện chính sách bảo tồn văn hóa; chú trọng quyền tham gia và thụ hưởng của người dân, kịp thời phát hiện, kiến nghị giải quyết những khó khăn, bất cập từ cơ sở.

Tăng cường phối hợp giữa Mặt trận với chính quyền, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Dân tộc và Tôn giáo, các cơ sở giáo dục, tổ chức thành viên và UBND các xã, phường; phân định rõ trách nhiệm, tránh chồng chéo, hình thức và lựa chọn những mô hình cộng đồng hoạt động hiệu quả để duy trì, nhân rộng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên và các cơ quan liên quan vận động Nhân dân tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc; kết nối, huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ các hoạt động thiết thực tại cơ sở; đồng thời lắng nghe, phản ánh và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.