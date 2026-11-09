Sơn La hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, giúp người dân phát triển sinh kế

Để giúp người dân phát triển đàn vật nuôi, địa phương đang chú trọng tổ chức các lớp hướng dẫn kỹ thuật, phòng chống dịch bệnh và xây dựng các mô hình chăn nuôi phù hợp, qua đó tạo thêm điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển kinh tế gia đình.

Tính đến tháng 9/2026, xã Mường La có hơn 12.000 con trâu, bò; gần 40.000 con lợn; gần 10.000 con dê và khoảng 153.000 con gia cầm. Với lợi thế về phát triển chăn nuôi, địa phương xác định đây là một trong những hướng tạo sinh kế, giải quyết việc làm tại chỗ, nhất là đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân ở các bản còn nhiều khó khăn.

Để người dân có điều kiện phát triển sản xuất lâu dài, công tác giảm nghèo được địa phương chú trọng theo hướng kết hợp hỗ trợ nguồn lực với nâng cao kiến thức, kỹ năng chăn nuôi. Từ năm 2021 đến nay với nguồn vốn của Trung ương và tỉnh, xã Mường La đã hỗ trợ hơn 800 hộ dân với tổng kinh phí trên 10 tỷ đồng. Cùng với đó, địa phương tổ chức 24 lớp tập huấn và 4 đợt tham quan, học tập kinh nghiệm, giúp người dân tiếp cận kỹ thuật lựa chọn con giống, xây dựng chuồng trại, chăm sóc vật nuôi và phòng, chống dịch bệnh.

Việc kết hợp hỗ trợ vốn với hướng dẫn kỹ thuật không chỉ giúp người dân có thêm điều kiện đầu tư sản xuất mà còn nâng cao khả năng tự tổ chức chăn nuôi, chủ động phòng ngừa rủi ro và duy trì sinh kế. Đây cũng là hướng hỗ trợ nhằm hạn chế tình trạng phụ thuộc vào nguồn trợ giúp, tạo điều kiện để các hộ khó khăn từng bước vươn lên bằng chính hoạt động sản xuất của gia đình.

Nông dân xã Mường La (tỉnh Sơn La) chăm sóc đàn lợn

Thời gian tới, địa phương tiếp tục chú trọng phát triển các mô hình chăn nuôi phù hợp với điều kiện từng bản, gắn hỗ trợ vốn với tập huấn kỹ thuật, phòng chống dịch bệnh và kết nối tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống và thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững trên địa bàn.