Sơn La hỗ trợ bò giống cho 47 hộ nghèo đồng bào dân tộc

Cán bộ xã Yên Châu trao bò giống cho các hộ nghèo là đồng bào dân tộc Thái, H'Mông tại 5 bản. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Dự án được triển khai trong khuôn khổ nguồn vốn các năm 2022, 2023, 2024 và 2025 chuyển nguồn sang năm 2026 với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng.

Việc hỗ trợ bò giống nhằm tạo điều kiện để các hộ dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng bào dân tộc có thêm tư liệu sản xuất, phát triển chăn nuôi, tạo sinh kế và từng bước nâng cao thu nhập. Đây cũng là nguồn động viên để người dân chủ động phát triển kinh tế gia đình, hướng tới giảm nghèo bền vững.

Số bò giống đã được bàn giao trực tiếp cho 47 hộ nghèo tại 5 bản của xã Yên Châu. (Ảnh: TRẦN THỦY)

Ông Lò Văn Khim, bản Luông Mé, xã Yên Châu chia sẻ: Gia đình được chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ 2 con bò để phát triển chăn nuôi. Đây là điều kiện thuận lợi để gia đình từng bước phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.

Ông Trương Thế Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Châu cho biết, các hộ được hỗ trợ bò giống đều được lựa chọn bảo đảm đúng đối tượng, phù hợp với điều kiện chăn nuôi thực tế. Cùng với hỗ trợ bò giống, xã còn phối hợp hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng, chống dịch bệnh, giúp đàn bò sinh trưởng, phát triển tốt.

Bò giống bàn giao cho các hộ nghèo ở xã Yên Châu đã được tiêm phòng dịch đầy đủ, bảo đảm đủ kích cỡ, cân nặng. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Xã Yên Châu mong muốn các hộ dân sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ, chủ động chăm sóc, phát triển đàn bò sinh sản, từng bước nhân rộng quy mô chăn nuôi, tạo nguồn thu nhập ổn định.

Thông qua dự án, xã Yên Châu, tỉnh Sơn La tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế chăn nuôi, tạo sinh kế lâu dài cho người dân, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia và mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn.