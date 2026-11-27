Ngày 27/11, Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị giới thiệu mô hình “Khu làm việc chung” hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Dự hội nghị có đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ngành, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, mạng lưới chuyên gia, cố vấn và cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã.

“Khu làm việc chung” được Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng tại Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Sơn La, đường Vũ Xuân Thiều, phường Chiềng An.

Với diện tích 36 m², không gian này phục vụ nhu cầu làm việc, trưng bày sản phẩm, tập huấn kiến thức, kết nối chuyên gia tư vấn và livestream quảng bá sản phẩm trên các nền tảng trực tuyến.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Khu làm việc chung hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Sơn La

Theo lộ trình, giai đoạn 2026–2028, mô hình tập trung vận hành thử nghiệm, hoàn thiện tổ chức và phương thức cung cấp dịch vụ; phấn đấu bố trí tối thiểu 10 chỗ làm việc, xây dựng mạng lưới ít nhất 10 chuyên gia hợp tác thường xuyên trong các lĩnh vực công nghệ, kinh doanh, đầu tư, sở hữu trí tuệ, pháp lý, tài chính và marketing.

Riêng trong hai năm 2027–2028, mỗi năm, “Khu làm việc chung” đặt mục tiêu hỗ trợ ít nhất 3 dự án khởi nghiệp sáng tạo thông qua hoạt động đào tạo, ươm tạo, tăng tốc và cung cấp dịch vụ hỗ trợ.

Giai đoạn 2029–2030, mô hình hướng tới vận hành ổn định, chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu mặt bằng làm việc cho ít nhất 5 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hoặc doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Hậu đánh giá việc xây dựng “Khu làm việc chung” là hướng đi thiết thực, góp phần thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã.

Đồng chí đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục hoàn thiện mô hình, tăng cường kết nối chuyên gia, hỗ trợ doanh nghiệp và hợp tác xã nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh quảng bá, mở rộng thị trường.

Các cơ quan, đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ, bảo đảm mô hình hoạt động hiệu quả, trở thành đầu mối kết nối nguồn lực và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.