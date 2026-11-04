Sơn La: Hai cán bộ cảnh sát giao thông bị đối tượng nhiễm HIV cắn khi bắt ma túy

Ngày 4/11, Công an tỉnh Sơn La cho biết, các cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường tỉnh 108, đã phát hiện, bắt giữ hai đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ heroin và 16 viên ma túy tổng hợp.

Đối tượng nhiễm HIV cắn cán bộ CSGT, Công an tỉnh Sơn La. Ảnh: CACC.

Trước đó, khoảng 11h20 ngày 15/10, tại bản Nà Hát (xã Mường Bám), tổ công tác CSGT phát hiện Quàng Văn Trường (40 tuổi) và Lù Văn Trường (36 tuổi, cùng trú tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên) có biểu hiện nghi vấn.

Khi được yêu cầu kiểm tra ma túy bằng phương pháp test nhanh qua nước tiểu, cả hai bất ngờ bỏ chạy.

Các cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng truy đuổi, khống chế, bắt giữ các nghi phạm. Tang vật thu giữ một gói heroin và 16 viên ma túy tổng hợp. Bước đầu, hai nghi phạm khai nhận số ma túy trên là mua về sử dụng.

Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ, niêm phong tang vật theo quy định.

Đáng chú ý, trong quá trình khống chế các nghi phạm, đại úy Trương Thanh Bình và thượng úy Lò Quốc Đạt bị các nghi phạm cắn vào tay.

Qua xác minh, cả hai nghi phạm đều nhiễm HIV.

Ngay sau đó, lãnh đạo phụ trách Tổ cảnh sát giao thông Thuận Châu (Sơn La) và chỉ huy đội đã đưa hai cán bộ đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La khám, điều trị.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định.