Biểu diễn văn nghệ chào mừng Ngày văn hóa Việt Nam tại phố đi bộ phường Chiềng Cơi.

“Kho báu” ngàn đời trao truyền

Trải qua hàng nghìn năm hình thành và phát triển, các thế hệ đồng bào các dân tộc Sơn La đã cùng nhau xây dựng và bảo vệ quê hương, vun đắp nên những giá trị văn hóa đặc sắc. Dấu ấn ấy được lưu giữ trong kho tàng văn học dân gian, tiêu biểu như “Xống chụ xon xao” (Tiễn dặn người yêu) - thiên trường ca trữ tình của đồng bào dân tộc Thái; trong tiếng khèn của người Mông, điệu xòe của người Thái, những làn điệu dân ca, lễ hội, nghề thủ công và tri thức dân gian được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Biểu diễn múa Mợi của dân tộc Mường.

Với 12 dân tộc anh em cùng sinh sống gắn bó lâu đời đã tạo nên miền đất giàu bản sắc văn hóa độc đáo. Mỗi dân tộc là một điểm nhấn trong bức tranh đa sắc màu, đóng góp vào kho tàng văn hóa những nét đặc sắc với phong tục, tập quán, lễ hội, kiến trúc nhà ở, trang phục truyền thống, nghệ thuật biểu diễn, tri thức dân gian...

Đến nay, Sơn La đã có 20 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thuộc nhiều loại hình mang đặc trưng cho văn hóa truyền thống các dân tộc. Trong đó, Xòe Thái đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Những di sản ấy đã và đang tạo nên sự kết nối đặc biệt giữa không gian và thời gian, chứa đựng giá trị to lớn về lịch sử và văn hóa cội nguồn, là niềm tự hào và là nguồn tài sản vô giá của đồng bào các dân tộc Sơn La.

Du khách trải nghiệm múa sạp tại Mộc Châu Island.

Nghệ nhân Nhân dân Lò Văn Lả, phường Tô Hiệu, người được coi là “báu vật nhân văn sống” với nhiều công trình nghiên cứu, sáng tác, đóng góp cho công tác bảo tồn văn hóa dân tộc Thái, bộc bạch: Mỗi dân tộc ở Sơn La có những nét văn hóa riêng, và cùng một dân tộc ở những vùng khác nhau lại có những tập quán mang đặc trưng vùng miền. Từ đó hình thành nên sự đa dạng và phong phú trong văn hóa, tạo nên sức hấp dẫn rất riêng của vùng đất Sơn La.

Biến di sản thành tài sản

Những năm qua, cùng với sự phát triển chung về kinh tế - xã hội, đặc biệt là du lịch, văn hóa các dân tộc Sơn La cũng được bảo tồn, phát huy theo cách riêng và đang dần được phát triển thành những sản phẩm đem lại giá trị thực chất. Nhiều địa phương du lịch phát triển đã có những cách làm hay, sáng tạo, đưa văn hóa trở thành yếu tố hấp dẫn tại các bản du lịch cộng đồng, các điểm đến như tại Mộc Châu, Vân Hồ, Tà Xùa, Ngọc Chiến, Quỳnh Nhai...

Đêm hội Thổ cẩm quốc tế Sơn La năm 2026.

Anh Tráng A Chu, chủ A Chu homestay, bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, chia sẻ: Homestay được xây dựng theo đúng phong cách kiến trúc đặc trưng của dân tộc Mông, mở thêm các dịch vụ trải nghiệm làm giấy dó, vẽ hoa văn bằng sáp ong, biểu diễn múa khèn, thổi sáo phục vụ du khách. Những trải nghiệm này rất hấp dẫn du khách nước ngoài.

Cũng với trăn trở về phát triển văn hóa, chị Điêu Thị Nhất, xã Quỳnh Nhai lại chọn hướng đi khác. Đó là sáng tạo các sản phẩm lưu niệm mang đậm bản sắc Tây Bắc như khăn, túi, ví, tranh thêu và đồ thủ công, quà tặng từ thổ cẩm dân tộc, được nhiều đơn vị đặt mua làm quà tặng ngoại giao. Chị Nhất nói: Tôi muốn được kể chuyện di sản trên từng sản phẩm quà tặng do chính mình lên ý tưởng, sáng tạo và hoàn thiện. Các sản phẩm của tôi thường tập trung sử dụng chất liệu văn hóa của dân tộc Thái, Mông, Dao. Vừa qua, sản phẩm “khăn choàng sáp ong vẽ tay” đã được giải nhất tại Cuộc thi quà tặng du lịch Sơn La năm 2026.

Đồng bào dân tộc Dao giữ nét đẹp trang phục truyền thống.

Văn hóa truyền thống cũng được các doanh nghiệp đặc biệt chú trọng, đưa vào chiến lược kinh doanh theo hướng lâu dài và bền vững. Ông Đinh Hồng Phúc, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Pha Luông, chia sẻ: Chúng tôi duy trì các gian hàng miễn phí cho du khách trải nghiệm văn hóa địa phương, giới thiệu sản phẩm OCOP tại Khu du lịch sinh thái thác Dải Yếm; duy trì dịch vụ ẩm thực, gian hàng quà tặng độc đáo tại Chợ đêm - Phố đi bộ Mộc Châu cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật cộng đồng. Sự kết hợp này tạo hiệu ứng lan tỏa tốt, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước mỗi dịp cuối tuần.

Không chỉ vậy, văn hóa còn được khai thác, sáng tạo trong các chương trình nghệ thuật quy mô, các sự kiện du lịch của tỉnh, những ngày hội văn hóa của địa phương… trở thành điểm nhấn đặc sắc lan tỏa hình ảnh văn hóa, con người Sơn La và thu hút du khách gần xa. Du lịch văn hóa - lịch sử là 1 trong 5 nhóm sản phẩm du lịch chủ đạo, đóng góp quan trọng vào phát triển du lịch của tỉnh với mức tăng trưởng nhanh, ổn định ở mức 13%/năm.

Hoạt động cộng đồng đường phố tại Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu 2026.

Khơi nguồn lực nội sinh cho sự phát triển bền vững

Bước sang giai đoạn phát triển mới, công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa tại Sơn La tiếp tục được đặt là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, nhất là khi thực hiện chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Trong đó phải kể đến Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Hay mới đây, Quốc hội khóa XVI đã chính thức thông qua nghị quyết lấy ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Các quyết sách của Đảng đã một lần nữa khẳng định tư tưởng “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, đặt văn hóa ngang tầm với chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa phải thật sự trở thành “sức mạnh mềm” của quốc gia.

Du khách nước ngoài trải nghiệm vẽ hoa văn bằng sáp ong tại A Chu homestay.

Vận dụng sáng tạo định hướng của Trung ương, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục xác định 1 trong 9 nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, xây dựng con người Sơn La phát triển toàn diện. Trong đó, cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết 80 với những mục tiêu hành động rất rõ ràng: 90% thiết chế văn hóa cơ sở hoạt động thường xuyên, hiệu quả; hoàn thành số hóa 100% các di sản văn hóa đã được xếp hạng cấp quốc gia và cấp quốc gia đặc biệt trong năm 2026; 100% học sinh, sinh viên được tiếp cận, tham gia thường xuyên các hoạt động giáo dục di sản và nghệ thuật; đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, phấn đấu đóng góp 0,7% GRDP của tỉnh, năm 2045 đóng góp 0,9% GRDP.

Thiết thực chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ở cấp tỉnh, Sơn La tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc với chuỗi hoạt động phong phú. Bày tỏ sự phấn khởi trước những quan tâm lớn cho văn hóa, Nghệ nhân Ưu tú Cầm Vui, xã Mường La, nói: Ngày Văn hóa Việt Nam là cơ hội lớn để khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân. Tôi mong muốn các cấp, các ngành tiếp tục có thêm nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực, đặc biệt là tạo không gian để thế hệ trẻ quan tâm, yêu thích và chủ động tiếp nối những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương.

Trao đổi về định hướng trong bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, ông Phạm Hồng Thu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết: Ngành đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về bảo tồn văn hóa; triển khai hiệu quả các chương trình, đề án phát triển văn hóa. Đồng thời, chú trọng thực hiện các giải pháp chủ động, linh hoạt, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và kinh tế số để bảo tồn di sản, phát huy tối đa giá trị văn hóa gắn liền với phát triển du lịch.

Trong dòng chảy hội nhập, mỗi di sản cần được tiếp sức bằng sự quan tâm của các cấp, các ngành và ý thức gìn giữ của cộng đồng. Khi người dân tự hào về cội nguồn, thế hệ trẻ tích cực tiếp nối, doanh nghiệp biết khai thác sáng tạo và chính quyền có những chính sách phù hợp, văn hóa sẽ trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển. Giữ hồn di sản cũng chính là giữ nền tảng tinh thần, bồi đắp sức mạnh cộng đồng, tạo điểm tựa để Sơn La vững bước trên hành trình đổi mới, thắp sáng khát vọng vươn xa.