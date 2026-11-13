Sơn La giải cứu thiếu nữ bị mua bán làm nhân viên karaoke

Ngày 13.11, Công an tỉnh Sơn La thông tin, đơn vị này đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ 6 đối tượng để điều tra hành vi mua bán người.

Trước đó, ông L.V.C (SN 1992, trú tại Sơn La) trình báo con gái là cháu L.T.H.N (SN 2012) mất liên lạc sau khi được đưa từ Hà Nội lên tỉnh Tuyên Quang.

Gia đình sau đó nhận được yêu cầu đưa 42 triệu đồng để chuộc cháu, từ thông tin trình báo, lực lượng chức năng tỉnh Sơn La tiến hành xác minh, truy tìm nạn nhân.

Quá trình điều tra xác định, cháu H.N bị dụ dỗ tìm việc qua mạng xã hội rồi đưa đến làm nhân viên phục vụ karaoke tại Hà Nội dưới sự quản lý của Trần Thị Mỹ Hoa (SN 1990).

Do cháu không đáp ứng yêu cầu công việc, Hoa cùng Trịnh Văn Tùng (SN 1993, trú tại phường Hoàng Liệt, Hà Nội) chuyển giao cháu cho nhóm của Lê Trường Giang (SN 2005) và 2 người khác với giá 28 triệu đồng.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Nhóm của Giang sau đó tiếp tục chuyển giao cháu H.N cho Nguyễn Văn Hoàng (SN 1998), quản lý nhóm nhân viên phục vụ karaoke tại tỉnh Tuyên Quang với số tiền 34 triệu đồng.

Khi cháu không đồng ý tiếp tục làm việc, Hoàng yêu cầu gia đình đưa 42 triệu đồng để trả nợ và chuộc người, sau đó, các đối tượng tắt điện thoại, bỏ trốn khi nghi ngờ hành vi bị phát hiện.

Từ các thông tin thu thập được, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an tỉnh Tuyên Quang, Công an TP Hà Nội và công an các địa phương tổ chức truy tìm.

Sau 2 ngày, lực lượng chức năng giải cứu thành công cháu H.N, đưa về địa phương và bàn giao an toàn cho gia đình.

Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn tuyển dụng nhân viên karaoke qua mạng xã hội, đặc biệt là những lời mời đi làm xa, ứng tiền hoặc vay tiền để chi tiêu.

Các gia đình cần kiểm soát thông tin về công việc, nơi ở của con em chưa thành niên khi đi làm xa, tránh để các em rơi vào tình trạng bị khống chế bằng những khoản nợ do người khác tự đặt ra.