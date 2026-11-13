Sơn La: Giải cứu thiếu nữ 14 tuổi bị chuyển giao qua nhiều quán karaoke

Thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời quyết định tạm giữ 6 người để điều tra hành vi mua bán người, liên quan đến vụ việc một thiếu nữ bị lừa đi làm nhân viên phục vụ karaoke rồi đưa qua nhiều địa phương.

Trước đó, cơ quan công an tiếp nhận trình báo của ông L.V.C. (SN 1992, trú tại Sơn La) về việc con gái là cháu L.T.H.N. (SN 2012) bị nhóm người xấu đưa từ Hà Nội lên khu vực gần biên giới Việt Nam - Trung Quốc thuộc tỉnh Tuyên Quang. Sau đó, gia đình nhận được yêu cầu đưa 42 triệu đồng để chuộc cháu.

Quá trình xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La phát hiện những dấu hiệu nghi vấn liên quan đến mua bán người trên một số hội, nhóm kín trên mạng xã hội. Nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, đơn vị báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh để tổ chức truy xét, tìm kiếm và giải cứu nạn nhân.

Trần Thị Mỹ Hoa tại cơ quan công an. (Ảnh: CACC)

Kết quả điều tra ban đầu xác định, thông qua mạng xã hội, cháu H.N. bị dụ dỗ đi tìm việc làm. Sau đó, cháu được đưa đến làm việc dưới sự quản lý của Trần Thị Mỹ Hoa (SN 1990), người điều hành nhóm nhân viên phục vụ karaoke tại Hà Nội.

Khi cháu không đáp ứng yêu cầu công việc, Hoa cùng Trịnh Văn Tùng (SN 1993, trú phường Hoàng Liệt, Hà Nội) chuyển giao nạn nhân cho nhóm gồm Lê Trường Giang (SN 2005), T.T.K.O. (SN 2010) và Nguyễn Quang Vinh (SN 2008). Số tiền được xác định trong lần chuyển giao này là 28 triệu đồng.

Chưa dừng lại, nhóm của Giang tiếp tục chuyển giao cháu H.N. cho Nguyễn Văn Hoàng (SN 1998), người quản lý nhóm nhân viên phục vụ karaoke tại Tuyên Quang, với số tiền 34 triệu đồng.

Nhóm người liên quan hành vi mua bán người. (Ảnh: CACC)

Khi thiếu nữ không đồng ý tiếp tục làm việc, Hoàng yêu cầu gia đình đưa 42 triệu đồng với lý do trả nợ và chuộc người. Nghi ngờ hành vi bị phát hiện, chúng tắt điện thoại, tìm cách bỏ trốn.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang, Công an TP Hà Nội và công an các địa phương tổ chức truy tìm. Sau 2 ngày triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng giải cứu thành công cháu H.N., đưa về địa phương và bàn giao an toàn cho gia đình.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng cảnh báo người dân cần thận trọng trước những lời mời tuyển dụng việc nhẹ, lương cao trên mạng xã hội. Một số kẻ xấu có thể dụ dỗ người lao động nhận tiền ứng trước hoặc vay tiền chi tiêu, sau đó tự ý nâng khoản nợ để ép tiếp tục làm việc hoặc yêu cầu gia đình trả tiền mới cho về. Các gia đình cần quan tâm, giữ liên lạc với con em đi làm xa, đặc biệt là người chưa thành niên, đồng thời thông báo ngay cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu bất thường.