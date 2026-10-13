Sơn La: Gần 59.000 người tham gia cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Ngày 13/10, đồng chí Chá A Của, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030”, chủ trì cuộc họp Ban tổ chức và Tổ thư ký nhằm đánh giá kết quả, thống nhất các nội dung chuẩn bị trao giải.

Dự cuộc họp có đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, cùng các thành viên Ban tổ chức và Tổ thư ký.

Họp ban tổ chức, Tổ thư ký Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.m

Diễn ra từ 7 giờ 30 phút ngày 17/9 đến 17 giờ 30 phút ngày 23/9/2026, cuộc thi thu hút 58.857 người tham gia, với tổng số 88.604 lượt dự thi. Đáng chú ý, 100% đảng ủy, đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tham gia, cho thấy sự hưởng ứng rộng khắp của các tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh.

Nhiều đơn vị có số lượng người tham gia và lượt dự thi cao, tiêu biểu như Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh và Đảng bộ phường Tô Hiệu.

Kết quả thống kê cho thấy, điểm trung bình toàn hệ thống đạt 90,3 điểm. Có 33,2% tổng số lượt dự thi đạt từ 80 đến 100 điểm; trong đó, 5.092 lượt đạt điểm tối đa, chiếm 5,74%.

Cuộc thi được tổ chức với nội dung bám sát các nghị quyết, góp phần đổi mới hình thức tuyên truyền, đưa nghị quyết của Đảng đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, hoạt động học tập, quán triệt nghị quyết được thúc đẩy, đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí Chá A Của phát biểu kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Chá A Của đề nghị các thành viên Ban tổ chức, Tổ thư ký khẩn trương hoàn thiện báo cáo tổng kết, chương trình và kịch bản trao giải. Các đơn vị được phân công cần chủ động phối hợp, rà soát kỹ từng nội dung, bảo đảm tiến độ và chất lượng công việc.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức, bảo đảm lễ trao giải diễn ra trang trọng, thiết thực, hiệu quả, ghi nhận sự tham gia tích cực của các tập thể, cá nhân và tiếp tục lan tỏa tinh thần học tập, tìm hiểu, đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn.