Sơn La đưa tiếng Anh đến với học sinh vùng cao

Thầy và trò Trường TH&THCS Tà Hộc, xã Tà Hộc trong một tiết học tại lớp.

Thu hẹp khoảng cách giáo dục

Những năm gần đây, tỉnh Sơn La nỗ lực đưa môn tiếng Anh vào giảng dạy tại các trường vùng sâu, vùng xa, biên giới. Tiếng Anh từng bước đến với học sinh ở những địa bàn khó khăn, góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa vùng cao và đồng bằng.

Xác định ngoại ngữ là một trong những kỹ năng then chốt trong kỷ nguyên số, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La đã xây dựng kế hoạch với mục tiêu đến năm 2025, 100% trường tiểu học, THCS tại các xã vùng cao tổ chức dạy tiếng Anh; đến năm 2030, chất lượng dạy và học tiếng Anh ở vùng cao đạt mức trung bình của cả nước. Để thực hiện mục tiêu này, ngành Giáo dục Sơn La đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.

Tỉnh đầu tư trang thiết bị, sách giáo khoa, tài liệu học tập; điều động, luân chuyển giáo viên giỏi đến hỗ trợ các trường vùng khó; tổ chức tập huấn trực tuyến và trực tiếp để nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên. Mô hình dạy học trực tuyến kết hợp trực tiếp cũng được triển khai, giúp học sinh ở những địa bàn xa xôi có điều kiện tham gia học tập.

Ông Quàng Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, cho biết, Sở xác định không thể để học sinh vùng cao thua kém bạn bè ở đồng bằng chỉ vì khoảng cách địa lý. Tiếng Anh không chỉ là một môn học mà còn giúp các em tiếp cận thế giới, có thêm cơ hội phát triển trong tương lai. Vì vậy, dù còn nhiều khó khăn, Sở quyết tâm đưa tiếng Anh đến với từng học sinh.

Học sinh trường THCS Chiềng Khương, xã Chiềng Khương đang lắng nghe giảng tại lớp.

Từ bỡ ngỡ đến yêu thích

Trong những tiết học tiếng Anh đầu tiên, nhiều học sinh còn bỡ ngỡ, e ngại. Sau vài tháng, không khí lớp học dần thay đổi. Thông qua hình ảnh trực quan, bài hát và trò chơi, các em mạnh dạn nói những từ mới. Tiếng Anh dần trở nên gần gũi, thú vị hơn.

Tại Trường Tiểu học – THCS Chiềng Mai, giờ học tiếng Anh là khoảng thời gian được nhiều học sinh mong chờ. Cô Nguyễn Thị Huyền, giáo viên tiếng Anh, chia sẻ, trước đây, các em thường rụt rè khi nói tiếng Anh. Nay, các em đã tích cực giơ tay trả lời, mạnh dạn nói trước lớp và tiếp thu bài nhanh hơn cô nghĩ.

Em Lò Thị Huyền, học sinh lớp 4, cho biết: “Em rất thích học tiếng Anh. Bây giờ em có thể tự giới thiệu tên, tuổi và nơi ở của mình bằng tiếng Anh”.

Để giúp học sinh tiếp thu bài tốt hơn, giáo viên điều chỉnh cách giảng dạy phù hợp với đặc điểm học sinh dân tộc thiểu số. Hình ảnh, câu chuyện gần gũi với đời sống địa phương được đưa vào bài học, giúp các em dễ hiểu, dễ nhớ. Nhiều học sinh đã nắm được những từ mới cơ bản, biết chào hỏi và đếm số bằng tiếng Anh.

Em Mùi Thị Anh Thư, học sinh lớp 9 tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tà Hộc, chia sẻ: “Nhiều người nói học tiếng Anh khó, nhưng em thấy rất thú vị. Em tự nhủ phải học tốt, để sau này có thể đi xa hơn, làm việc tốt hơn, giúp đỡ gia đình và quê hương em”.

Tỉnh Sơn La triển khai chương trình dạy tiếng Anh cho học sinh vùng cao.

Thêm cơ hội cho tương lai

Việc đưa tiếng Anh đến với học sinh vùng cao Sơn La không chỉ giúp các em học thêm một ngôn ngữ mà còn mở rộng kiến thức, tầm nhìn. Biết tiếng Anh, các em có thêm điều kiện chủ động tìm hiểu thế giới, kết nối và hội nhập, đồng thời có thêm lựa chọn trong học tập, việc làm sau này.

Nhiều phụ huynh dù không biết tiếng Anh vẫn động viên con em học tập, với mong muốn các em có thêm cơ hội việc làm và cải thiện cuộc sống.

Chị Lò Thị Nhung, bản Củ 1, xã Chiềng Mai, nói: “Tôi không biết tiếng Anh, nhưng muốn con mình học được nhiều thứ tiếng mà tôi chưa có cơ hội học. Xã hội, đất nước ngày càng phát triển, biết tiếng Anh sẽ giúp con có thêm cơ hội tìm được việc làm tốt. Vì vậy, tôi thường động viên con học mỗi ngày”.

Thời gian tới, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La tiếp tục đầu tư xây dựng thư viện tài liệu tiếng Anh cho các trường vùng cao; tổ chức các cuộc thi, câu lạc bộ tiếng Anh; kết nối, tổ chức giao lưu giữa học sinh ở các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới với học sinh ở các phường.

Đồng thời, Sở chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu giảng dạy, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong các trường học trên địa bàn tỉnh.