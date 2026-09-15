Sơn La đưa sổ tay tín ngưỡng, tôn giáo lên môi trường số

Giao diện Sổ tay điện tử về tín ngưỡng, tôn giáo tại địa chỉ sotaytongiao.com

Ngày 15.9, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Sơn La tổ chức giới thiệu Sổ tay điện tử trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Thay cho hình thức tài liệu truyền thống, sổ tay được xây dựng dưới dạng E-Book và đăng tải tại địa chỉ sotaytongiao.com. Đi kèm nội dung là hướng dẫn sử dụng, giúp người đọc dễ dàng tiếp cận, tìm kiếm và khai thác thông tin phục vụ công việc cũng như đời sống.

Sổ tay gồm 4 phần chính, mở đầu bằng những khái niệm cơ bản về tín ngưỡng, tôn giáo. Nội dung tiếp theo cung cấp kiến thức về các tôn giáo đã được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân trên địa bàn tỉnh Sơn La, gồm Công giáo, Tin lành, Phật giáo và Cơ Đốc giáo.

Bên cạnh kiến thức nền tảng, tài liệu còn đề cập những nội dung cần thiết trong công tác tôn giáo và kỹ năng giao tiếp, ứng xử với các tôn giáo. Đây là phần có ý nghĩa thiết thực đối với đội ngũ trực tiếp làm công tác tuyên truyền, vận động và quản lý tại cơ sở.

Sổ tay hướng đến nhiều nhóm người sử dụng, từ cán bộ, công chức các cấp, bí thư chi bộ, trưởng bản, tiểu khu, tổ dân phố đến chức sắc, chức việc, người có uy tín trong tôn giáo và nhân dân.

Việc đưa sổ tay lên môi trường số không chỉ giúp thông tin được tiếp cận rộng rãi hơn mà còn tạo thêm một công cụ tra cứu linh hoạt cho cán bộ cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường sự phối hợp và hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Sơn La ngày càng hiệu quả.