Sơn La đưa AI vào hoạt động thông tin, tuyên truyền tại cơ sở

Lớp tập huấn góp phần nâng cao kỹ năng ứng dụng AI, đổi mới phương thức thông tin, tuyên truyền tại cơ sở

Chiều 22.10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La tổ chức bế mạc lớp tập huấn đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thông tin cơ sở và truyền thông tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Diễn ra trong hai ngày 21 và 22.10, lớp tập huấn có sự tham gia của 232 học viên là lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác thông tin cơ sở, truyền thông và quản trị trang thông tin điện tử, fanpage, kênh Zalo tại các xã, phường trên địa bàn Sơn La.

Trong chương trình, học viên được tiếp cận 4 chuyên đề gồm: Sử dụng AI an toàn trong truyền thông chính sách; Chuyển tải thông tin chính sách thành thông điệp dễ hiểu; Ứng dụng AI trong giải thích chính sách, dịch vụ công; Xây dựng sản phẩm tuyên truyền và nhận diện tin giả.

Bên cạnh trang bị kiến thức, chương trình chú trọng thực hành sáng tạo hình ảnh, video, infographic và kỹ thuật viết câu lệnh (prompt) nâng cao, phục vụ công tác tuyên truyền trên các nền tảng số như trang thông tin điện tử, fanpage và Zalo. Qua đó, học viên được rèn luyện kỹ năng sử dụng AI để xây dựng nội dung trực quan, dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng và nhu cầu tiếp nhận thông tin của người dân.

Nội dung tập huấn cũng giúp học viên nâng cao nhận thức về việc sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm và kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ. Đây là những kỹ năng cần thiết nhằm nâng cao chất lượng truyền thông chính sách, hạn chế nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch trên môi trường số.

Tại lễ bế mạc, ông Đỗ Thế Công, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La đã trao giấy khen cho các học viên đạt thành tích giỏi và xuất sắc trong khóa tập huấn.

Thông qua chương trình, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thông tin, truyền thông tại cơ sở trên địa bàn Sơn La được bổ sung kiến thức, kỹ năng khai thác AI hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm.

Qua đó, góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng tham mưu, xử lý công việc và phục vụ người dân, doanh nghiệp trong quá trình xây dựng chính quyền số, đồng thời đưa thông tin chính sách đến gần hơn với người dân.