Ngày 25/11, UBND tỉnh Sơn La tổ chức cuộc họp bàn phương án thu hồi đất, giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên (CT.03), đoạn qua địa phận tỉnh.

Theo kế hoạch, tuyến cao tốc qua tỉnh Sơn La dài khoảng 179,5 km, sử dụng khoảng 2.230 ha đất các loại, trong đó có 325,53 ha đất rừng phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng.

Phối cảnh cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La.

Dự án ảnh hưởng gần 5.000 hộ dân, cá nhân và 32 tổ chức, bố trí 26 điểm tái định cư tập trung cho khoảng 920 hộ, đồng thời phải di dời gần 600 mồ mả.

Ngoài diện tích đất phục vụ xây dựng tuyến chính, dự án dự kiến thu hồi khoảng 749,5 ha đất làm bãi đổ thải, đáp ứng khối lượng đổ thải khoảng 99 triệu m3, sử dụng khoảng 102 ha đất làm đường công vụ, đường tránh.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất tháo gỡ những khó khăn liên quan đến hướng tuyến, nút giao, hầm chui dân sinh, bãi đổ thải, đường công vụ và công tác tái định cư.

Nhiều ý kiến đề nghị điều chỉnh cục bộ hướng tuyến phù hợp với quy hoạch địa phương, hạn chế ảnh hưởng đến công trình công cộng, trường học và cơ sở tín ngưỡng...

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đình Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La - yêu cầu, các sở, ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành kiểm đếm sơ bộ, xác định nguồn gốc đất trước ngày 15/3, tạo điều kiện khởi công gói thầu đầu tiên chậm nhất vào ngày 30/4/2027.

UBND các xã, phường chịu trách nhiệm kiểm đếm chính xác đất đai, tài sản, chủ động rà soát nhu cầu và bố trí tái định cư, bảo đảm hạ tầng đồng bộ, ổn định đời sống, sinh kế cho người dân.

Ngày 21/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án. Công trình được đầu tư theo hình thức đầu tư công, gồm 8 dự án thành phần, trong đó có 4 dự án xây dựng đường cao tốc và 4 dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tuyến đường được thiết kế quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là 63.120 tỷ đồng, trong đó dự kiến khoảng 43.812 tỷ đồng từ ngân sách trung ương. Dự án dự kiến triển khai từ năm 2027 và đưa vào khai thác năm 2031. Khi hoàn thành, tuyến cao tốc được kỳ vọng tăng cường kết nối Điện Biên, Sơn La với TP Hà Nội và các địa phương trong vùng, thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, đồng thời góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực Tây Bắc.