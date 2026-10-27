Sơn La đồng hành cùng người lao động vùng khó thông qua công tác hướng nghiệp

Nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tư vấn hướng nghiệp để học nghề và tìm kiếm việc làm.

Hướng đi sát thực tế

Trong những năm qua, tỉnh Sơn La luôn xác định người dân ở các vùng khó khăn là đối tượng cần được quan tâm, hỗ trợ đặc biệt. Công tác hướng nghiệp cho người lao động tại các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới đã và đang được triển khai bài bản, mang lại những thay đổi tích cực trong nhận thức và cơ hội phát triển kinh tế cho người dân.

Với đặc thù địa bàn rộng, giao thông còn nhiều khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao, công tác hướng nghiệp tại Sơn La không thể triển khai theo cách làm chung chung. Tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện linh hoạt, đưa đội ngũ cán bộ xuống từng xã, từng bản để tổ chức các buổi tư vấn trực tiếp.

Thông qua hoạt động hướng nghiệp, người lao động được cung cấp thông tin cụ thể về yêu cầu của từng nghề, cơ hội việc làm sau đào tạo, mức thu nhập có thể đạt được và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Công tác tuyên truyền, tư vấn giúp người dân từng bước thay đổi nhận thức, hiểu rõ tầm quan trọng của việc học nghề để cải thiện cuộc sống.

Trước nhu cầu việc làm ngày càng lớn, Trung tâm Lưu trữ, việc làm, người có công (Sở Nội vụ tỉnh Sơn La) đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, đưa các phiên giao dịch việc làm về tận xã, bản, giúp hàng nghìn lao động tiếp cận cơ hội nghề nghiệp ngay tại địa phương.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Sơn La có hơn 768.000 lao động từ 15 tuổi trở lên, chiếm gần 58% dân số. Trung tâm Lưu trữ, việc làm, người có công đã chủ động khảo sát nhu cầu tuyển dụng; cập nhật dữ liệu về biến động nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh; phân tích, dự báo thị trường lao động và nắm bắt thông tin về các vị trí cần tuyển dụng để tư vấn, kết nối việc làm cho người lao động. Qua đó, giúp người lao động có thêm cơ hội tìm kiếm việc làm với mức lương và chế độ đãi ngộ phù hợp.

Tỉnh Sơn La vừa tổ chức Ngày hội việc làm năm 2026, thu hút nhiều học sinh, người lao động tham gia.

Đa dạng hình thức tư vấn, kết nối hướng nghiệp

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tổ chức 19 buổi tư vấn, hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm; tham gia 4 chương trình tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân xuất ngũ; tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm tại các xã Phù Yên, Chiềng Hoa, thu hút 1.203 lượt người tham dự.

Ông Lò Việt Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ, việc làm, người có công tỉnh Sơn La, cho biết: Trung tâm đã phối hợp với Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh tổ chức hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm cho 179 học viên trước khi hoàn thành chương trình cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng.

Đồng thời, Trung tâm tổ chức tư vấn việc làm, học nghề, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, cung cấp thông tin thị trường lao động và các chính sách, pháp luật về việc làm cho 5.324 lượt người. Bên cạnh đó, Trung tâm đã tư vấn, cung cấp thông tin cho 220 lượt lao động và thân nhân người lao động về việc đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn.

Theo ông Lò Việt Dũng, từ đầu năm đến nay, Trung tâm còn phối hợp hỗ trợ 3.680 lượt lao động có việc làm tại các công ty, doanh nghiệp; đồng thời tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, tư vấn và tuyển chọn lao động đi làm việc trong nước.

Thực hiện Đề án số 2553 về đưa người lao động của tỉnh Sơn La đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2025 - 2030, Trung tâm Lưu trữ, việc làm, người có công phối hợp với các doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài tổ chức các lớp đào tạo, trang bị kiến thức về pháp luật Việt Nam và pháp luật nước tiếp nhận lao động; phong tục, tập quán, văn hóa, kỷ luật lao động và kỹ năng làm việc trong môi trường công nghiệp.

Cùng với đó, Trung tâm tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm, kết nối thông tin đối với người lao động trở về địa phương sau khi hoàn thành hợp đồng làm việc ở nước ngoài.

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Ông Trần Ánh Sao, Tổng Giám đốc Công ty, chia sẻ: Từ đầu năm đến nay, thông qua sự kết nối của Trung tâm Lưu trữ, việc làm, người có công tỉnh Sơn La, Công ty đã tham gia các ngày hội tư vấn việc làm của tỉnh và tại các xã Phù Yên, Chiềng Hoa. Qua đó, Công ty giới thiệu cụ thể về thị trường lao động, ngành nghề tuyển dụng, điều kiện tham gia, chi phí, thu nhập và các chính sách hỗ trợ đối với người lao động khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

“Hiện nay, đã có một số lao động tại xã Phù Yên đang hoàn thiện các thủ tục để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Công ty cam kết phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, làm cầu nối uy tín, mang lại môi trường học tập và làm việc tốt nhất cho lao động Sơn La”, ông Trần Ánh Sao thông tin.

Công ty cổ phần Tập đoàn Hợp tác Trí Việt tư vấn hướng nghiệp cho học sinh tại xã Tường Hạ.

Kết quả mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn

Công tác hướng nghiệp không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin. Sơn La còn kết hợp chặt chẽ giữa tư vấn hướng nghiệp với tổ chức đào tạo nghề miễn phí và giới thiệu việc làm cho người lao động. Các trung tâm dịch vụ việc làm, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động ngay tại trung tâm xã, giúp người dân dễ dàng tiếp cận mà không phải đi xa.

Đối với những người có nhu cầu đi làm việc trong nước và nước ngoài, cán bộ tư vấn hướng nghiệp giải thích rõ về hợp đồng lao động, quyền lợi, nghĩa vụ và những rủi ro cần phòng tránh. Đối với người muốn ở lại phát triển kinh tế tại quê hương, hoạt động hướng nghiệp tập trung vào việc lựa chọn ngành nghề phù hợp với điều kiện tự nhiên, thị trường tiêu thụ và khả năng của từng hộ gia đình.

Nhờ công tác hướng nghiệp được triển khai thường xuyên, sát thực tế, nhận thức của người lao động vùng khó khăn đã có những chuyển biến rõ rệt. Thay vì tâm lý trông chờ, ỷ lại, nhiều người đã chủ động đăng ký học nghề, tích cực tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có việc làm ổn định ngày càng tăng, thu nhập từng bước được cải thiện, góp phần quan trọng vào công cuộc giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Người dân không chỉ có việc làm mà còn có cơ hội lựa chọn công việc phù hợp với sở trường, phát huy lợi thế của quê hương. Nhiều người sau khi được tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề đã phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả tại địa phương, tạo thêm việc làm cho lao động trong cùng bản.

Anh Nguyễn Bá Long, bản Nà Cang, xã Mai Sơn, cho biết: “Thông qua lớp tập huấn của trường nghề, tôi được tư vấn trồng cây ăn quả trên đất dốc để phát triển kinh tế. Sau đó, tôi cải tạo đất, trồng xoài Đài Loan trên diện tích 1,6ha đất nương. Hiện nay, vườn xoài đã cho quả, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình”.