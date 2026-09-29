Sơn La đồng hành cùng doanh nghiệp và HTX tháo gỡ bài toán chuyển đổi số

Chiều 28/9, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La tổ chức Phiên cố vấn chuyên sâu 1-1 dành cho doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX). Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của Ngày hội Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2026, hướng tới giải quyết những vấn đề cụ thể phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Thực tế tại Sơn La cho thấy nhiều doanh nghiệp, HTX có sản phẩm, nguyên liệu và lợi thế riêng, nhưng vẫn gặp khó khăn trong hoàn thiện sản phẩm, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và tổ chức mô hình kinh doanh.

Phiên cố vấn 1-1 nhằm giúp doanh nghiệp xác định được việc có thể làm ngay.

Không ít đơn vị đã nhận diện được những điểm cần cải thiện nhưng chưa xác định rõ nguyên nhân, giải pháp hoặc lộ trình thực hiện. Từ yêu cầu này, phiên cố vấn 1-1 được thiết kế để chuyên gia trực tiếp trao đổi với từng đơn vị, phân tích vấn đề và gợi mở hướng xử lý phù hợp.

Tại phiên làm việc, các chuyên gia tập trung tư vấn nhiều nội dung như marketing, bán hàng trên môi trường mạng, ứng dụng văn hóa trong phát triển du lịch bền vững, khởi nghiệp và thu hút đầu tư tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển du lịch cộng đồng...

Thay vì trao đổi theo phương thức chung, các nội dung tư vấn được điều chỉnh theo nhu cầu và điều kiện thực tế của từng doanh nghiệp, HTX. Qua đó, các đơn vị có thêm cơ sở để nhận diện điểm cần cải thiện, xác định ưu tiên và lựa chọn những việc có thể triển khai ngay.

Phiên cố vấn nhằm giúp doanh nghiệp, HTX định rõ hướng đi.

Điểm đáng chú ý của phiên cố vấn là việc kết nối không dừng lại trong khuôn khổ Ngày hội. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La sẽ tổng hợp các nhu cầu phát sinh, theo dõi những trường hợp cần hỗ trợ tiếp tục và phối hợp với chuyên gia, cơ quan, đơn vị liên quan để duy trì các kết nối sau chương trình.

Theo định hướng này, hoạt động cố vấn 1-1 không chỉ cung cấp thêm kiến thức mà hướng tới tạo ra những kết quả cụ thể hơn cho doanh nghiệp, HTX: từ một hướng đi rõ ràng, một đầu mối phù hợp đến một hành động có thể bắt đầu triển khai trong thực tế.