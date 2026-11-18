Ngày 18/11, tại Sơn La, Dự án CAFE-CIRCLE “Thúc đẩy sản xuất và sơ chế tuần hoàn cho cà phê Arabica tại tỉnh Sơn La” chính thức khởi động, với tổng ngân sách viện trợ 1,75 triệu Euro.

Dự án do Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức CARE Pháp đồng tài trợ, được CARE Pháp và CARE Quốc tế tại Việt Nam phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La cùng các đối tác địa phương triển khai đến hết tháng 12/2029.

Dự án đặt mục tiêu hỗ trợ hơn 150 doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, hợp tác xã và cơ sở chế biến cà phê cải thiện quy trình sản xuất, giảm chất thải, ô nhiễm, sử dụng hiệu quả nguồn nước và năng lượng; đồng thời phát triển các giải pháp có khả năng thương mại hóa từ phụ phẩm cà phê.

Sự kiện khởi động Dự án CAFE-CIRCLE “Thúc đẩy sản xuất và sơ chế tuần hoàn cho cà phê Arabica tại tỉnh Sơn La”

Sơn La là một trong những vùng trồng cà phê Arabica lớn của Việt Nam, tạo sinh kế cho nhiều hộ dân, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo nghiên cứu năm 2025 của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường, ngành cà phê Việt Nam tạo ra khoảng 1,6 triệu tấn vỏ cà phê khô mỗi năm. Nguồn phụ phẩm này có tiềm năng được tái sử dụng để sản xuất phân bón hữu cơ và các sản phẩm giá trị gia tăng, song chưa được khai thác tương xứng.

Tại Sơn La, CAFE-CIRCLE tập trung triển khai ở các vùng trồng và chế biến cà phê, trọng điểm là các xã Chiềng Mung, Chiềng Mai, Mường Chanh và khu vực lân cận.

Các giải pháp chính gồm sử dụng thiết bị xát vỏ tiết kiệm nước kết hợp hệ thống xử lý nước thải sinh học; chuyển vỏ cà phê thành phân bón hữu cơ; thử nghiệm sản xuất trà Cascara; ứng dụng năng lượng mặt trời và công nghệ sấy cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, bảo đảm chất lượng sản phẩm.

Đáng chú ý, dự án dự kiến hỗ trợ khoảng 25 doanh nghiệp và hợp tác xã đầu tư công nghệ tuần hoàn, với mức tài trợ tối đa 15.000 Euro mỗi đơn vị.

Cùng với đó là các hoạt động đào tạo, tư vấn kỹ thuật, kết nối tổ chức tài chính, người mua và nhà cung cấp dịch vụ nhằm cải thiện khả năng tiếp cận vốn xanh, mở rộng thị trường.

Theo kế hoạch, dự án sẽ xây dựng 5 mô hình trình diễn giải pháp tuần hoàn tích hợp, ghi nhận 10 nghiên cứu điển hình. Khi kết thúc, ít nhất 100 cơ sở chế biến và hợp tác xã được kỳ vọng áp dụng các thực hành tuần hoàn; hơn 6.000 hộ nông dân hưởng lợi gián tiếp từ việc cải thiện quản lý môi trường và tăng cường liên kết chuỗi giá trị.

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại lễ khởi động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Thành Công nhấn mạnh, cà phê là nông sản quan trọng, mang lại nguồn thu nhập cho nhiều hộ dân. Việc giải quyết các vấn đề môi trường trong chế biến, nhất là nước thải và chất thải hữu cơ, sẽ góp phần nâng cao giá trị ngành hàng.

Dự án được kỳ vọng kết nối giải pháp kỹ thuật với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, hợp tác xã, thúc đẩy phát triển ngành cà phê bền vững và có trách nhiệm hơn với môi trường.

Dự án cũng ưu tiên tạo cơ hội tham gia, thụ hưởng cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và cộng đồng dân tộc thiểu số, với mục tiêu đạt ít nhất 40% trong các nhóm đối tượng liên quan.

Thông qua hỗ trợ công nghệ, tài chính và kết nối thị trường, CAFE-CIRCLE hướng tới giúp các cơ sở sản xuất, chế biến cà phê tại Sơn La giảm chi phí, tận dụng hiệu quả phụ phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời góp phần nhân rộng mô hình kinh tế tuần hoàn trong ngành cà phê Việt Nam.