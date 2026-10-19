Sơn La đoạt 3 giải thưởng tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026

Với chủ đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới”, cuộc thi năm nay diễn ra trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và hoàn thiện, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Sau hơn 9 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được 905.681 tác phẩm tham dự ở 5 thể loại (tạp chí, báo, phát thanh, truyền hình, video clip), tăng 67,17% so với năm 2025.

Ban Chỉ đạo cuộc thi vinh danh 16 tập thể xuất sắc.

Tại lễ tổng kết, Ban Chỉ đạo cuộc thi đã trao Bằng khen cho 16 tập thể xuất sắc và vinh danh 165 tác phẩm đoạt giải cá nhân, gồm: 12 giải A, 22 giải B, 39 giải C, 74 giải khuyến khích và 18 giải triển vọng.

Ban Chỉ đạo cuộc thi trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.

Tỉnh Sơn La có 3 tác phẩm đoạt giải tại cuộc thi toàn quốc năm nay, gồm: 1 giải B của tác giả Lê Cao Thiên; 1 giải C của tác giả Lường Mai Phương (Công an tỉnh Sơn La); 1 giải Khuyến khích của tác giả Lường Thu Dung (Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La). Bên cạnh đó, Tỉnh ủy Sơn La được trao giải thưởng tập thể có thành tích xuất sắc.

Kết quả này ghi nhận tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và sự chủ động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, phóng viên trên địa bàn tỉnh trong đổi mới nội dung, phương thức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đưa Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đi vào thực tiễn từ cơ sở.

Ban Chỉ đạo cuộc thi trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.

Ban Chỉ đạo cuộc thi trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.

Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ VII, năm 2027, thay mặt Ban Chỉ đạo Cuộc thi, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và ban chỉ đạo các cấp tiếp tục triển khai Cuộc thi với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả; đồng thời kêu gọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế tích cực hưởng ứng, tham gia.