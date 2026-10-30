Sơn La: Diễn tập phương án ứng phó thảm họa cháy lớn

Cuộc diễn tập gồm 2 phần: Vận hành cơ chế chỉ huy và diễn tập thực hành. Trong đó, phần vận hành cơ chế tập trung vào nội dung huy động lực lượng, phương tiện, chỉ huy, điều hành chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo tình huống giả định; thực hành quy trình tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Sơn La: Lực lượng tham gia diễn tập bàn phương án chữa cháy.

Tình huống giả định đặt ra là một bình gas phát nổ tại hộ kinh doanh quán ăn thuộc dãy PG2, gây cháy lớn, lan sang các nhà liền kề và các dãy PG1, PG2, HG1, HG2. Vụ nổ làm sập một số cấu kiện xây dựng, khiến nhiều người bị thương, khoảng 150 người mắc kẹt tại các tầng cao và sân thượng.

Trong khi các lực lượng đang triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, một xe ô tô điện tiếp tục xảy ra cháy tại tầng hầm Trung tâm thương mại Vincom Plaza. Ngọn lửa lan lên các tầng trên, khói và khí độc bao trùm, đe dọa tính mạng người dân. Lợi dụng tình hình hỗn loạn, một số đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, gây mất an ninh, trật tự tại hiện trường.

Trước diễn biến phức tạp của tình huống, Ban chỉ đạo và Ban chỉ huy diễn tập đã huy động lực lượng của 41 cơ quan, đơn vị, với khoảng 600 người, 200 phương tiện cùng các thiết bị cơ giới tham gia phối hợp triển khai phương án chữa cháy, cứu người, cứu tài sản, ngăn cháy lan, cấp cứu người bị nạn và xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tham gia diễn tập.

Với việc huy động lực lượng nhanh chóng, triển khai đồng bộ, quyết liệt và khoa học các biện pháp, sau hơn 1 giờ kể từ khi phát hiện, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Các lực lượng tiếp tục bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra, xác định nguyên nhân và thiệt hại do cháy, nổ, sự cố, tai nạn. Cuộc diễn tập hoàn thành đúng kế hoạch, chương trình, đạt mục tiêu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khẳng định: Qua diễn tập đã kiểm nghiệm thực chất cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp giữa các lực lượng trong xử lý tình huống cháy lớn, phức tạp tại khu vực đô thị, trung tâm thương mại, nơi tập trung đông người. Qua đó, các cơ quan chức năng đánh giá toàn diện quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin báo cháy; đánh giá mức độ sự cố; huy động lực lượng, phương tiện; thiết lập chỉ huy tại hiện trường; phân công nhiệm vụ tổ chức cứu người, hướng dẫn thoát nạn, chữa cháy, chống cháy lan, cấp cứu y tế, phân luồng giao thông và bảo đảm an ninh, trật tự.

Cuộc diễn tập thể hiện khả năng phối hợp giữa lực lượng Công an, Quân đội, y tế, chính quyền địa phương, lực lượng dân phòng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, doanh nghiệp và các lực lượng liên quan. Các lực lượng bám sát phương án, bảo đảm tiến độ và an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, tài sản.