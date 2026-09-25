Sơn La đẩy nhanh xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 24/9, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Tổ trưởng Tổ công tác tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, chủ trì cuộc làm việc với Tổ công tác, Tổ giúp việc và các cơ quan, đơn vị liên quan về tiến độ tổng rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn.

Thời gian qua, các sở, ban, ngành đã rà soát hệ thống văn bản thuộc lĩnh vực quản lý; tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, tạm ngưng hiệu lực, bãi bỏ hoặc ban hành mới theo phương án đề xuất. Sở Tư pháp theo dõi, tổng hợp và hướng dẫn các cơ quan về hình thức, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý văn bản.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La làm việc với Tổ công tác, Tổ giúp việc và các đơn vị liên quan

Theo báo cáo tại cuộc làm việc, đến ngày 23/9, tỉnh Sơn La đã hoàn thành xử lý 54/160 văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, 21/75 văn bản thuộc diện đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, tạm ngưng hiệu lực hoặc bãi bỏ một phần đã được xử lý; 10/32 văn bản đề xuất ban hành mới đã hoàn thành tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành; 23/53 văn bản cần bãi bỏ toàn bộ đã được xử lý.

Đối với văn bản quy phạm pháp luật cấp xã, UBND cấp xã đã hoàn thành xử lý 15/19 văn bản. Trong đó, 7/11 văn bản đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ một phần đã được xử lý; 8/8 văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các xã, phường trước khi sắp xếp đã hoàn thành xử lý.

Đối với các văn bản chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, tổng số có 6 văn bản cần xử lý. Các sở, ban, ngành đã hoàn thành 2 văn bản, còn 4 văn bản đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Đặng Ngọc Hậu yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tổng rà soát đúng nội dung, nhiệm vụ và tiến độ được giao; khẩn trương cập nhật, gửi kết quả dự thảo báo cáo chính thức và các phụ lục trên phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị cần tập trung nguồn lực, xử lý dứt điểm các văn bản thuộc trách nhiệm được giao, ưu tiên nhiệm vụ đã đến hạn, quá hạn và những văn bản có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Trên cơ sở rà soát, sửa đổi hệ thống văn bản, các sở, ngành, địa phương được yêu cầu kịp thời đề xuất, kiến nghị cập nhật, sửa đổi những quy định của Trung ương còn phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương đối với tiến độ và chất lượng xử lý văn bản thuộc ngành, lĩnh vực được giao.