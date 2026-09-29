Sơn La đẩy nhanh triển khai hệ thống truyền tin báo cháy, rà soát hạ tầng PCCC

Theo đó, UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện; tăng cường quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH), đồng thời rà soát hạ tầng PCCC trên địa bàn.

Công an tỉnh đã triển khai đợt cao điểm 305 ngày, từ ngày 1/4/2026 đến hết ngày 31/1/2027, với mục tiêu hoàn thành việc trang bị, kết nối thiết bị truyền tin báo cháy đối với các cơ sở thuộc diện quản lý. Đến ngày 15/9/2026, mới có 4.648/8.785 cơ sở cam kết, đăng ký thực hiện; tiến độ giữa các đơn vị, địa phương chưa đồng đều, còn nhiều nơi đạt thấp.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện; thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ kết quả; không báo cáo hình thức, không thống kê trùng lặp, không sử dụng số liệu chưa được kiểm tra, xác minh.

UBND các xã, phường tập trung nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCC và CNCH; rà soát, phân loại đầy đủ nhà ở, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và các cơ sở thuộc phạm vi quản lý; kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các điều kiện an toàn PCCC và đăng ký, trang bị, kết nối thiết bị truyền tin báo cháy theo kế hoạch.

Công an tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc tiến độ; phân tách số cơ sở đã đăng ký, đã lắp đặt, đã kết nối và đang hoạt động. UBND các xã, phường chỉ đạo lực lượng liên quan “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để hướng dẫn, vận động cơ sở ký cam kết lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy và cài đặt ứng dụng “báo cháy 114”.

Việc rà soát hạ tầng PCCC thực hiện theo 4 nhóm, gồm: Mạng lưới trụ sở, doanh trại, công trình phục vụ PCCC và CNCH; hệ thống cấp nước phục vụ chữa cháy; hệ thống giao thông phục vụ chữa cháy và CNCH; hệ thống thông tin liên lạc, cơ sở dữ liệu, truyền tin báo cháy và chỉ huy điều hành. Các cơ quan, đơn vị, địa phương kế thừa kết quả rà soát đang thực hiện, chỉ bổ sung thông tin còn thiếu, không tổ chức rà soát, thống kê trùng lặp.

Các sở, ngành, UBND cấp xã, chủ sở hữu hệ thống cấp nước và đơn vị quản lý hạ tầng chuyên ngành có trách nhiệm rà soát, cập nhật, cung cấp dữ liệu thuộc phạm vi quản lý. Công an tỉnh tiếp nhận, kiểm tra, chuẩn hóa, tổng hợp dữ liệu và phối hợp các cơ quan liên quan đối chiếu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đề xuất phương án điều chỉnh hạ tầng PCCC.

Phấn đấu hoàn thành 70% số cơ sở thuộc diện phải thực hiện truyền tin báo cháy trước ngày 15/12/2026 và hoàn thành 100% trong quý I/2027 theo lộ trình. Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh cung cấp thông tin cho Bộ Công an và đề xuất danh mục nhiệm vụ, dự án ưu tiên, lộ trình thực hiện; tiếp tục cập nhật, bổ sung trong quá trình lập điều chỉnh quy hoạch.

Nguyễn Thảo