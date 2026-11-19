Họp đánh giá tiến độ thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2026.

Các điểm cầu xã, phường tham dự cuộc họp trực tuyến.

Theo báo cáo của Sở Dân tộc và Tôn giáo, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 689 hộ. Trong đó, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia đã hỗ trợ 668 nhà, đạt 53,87% kế hoạch, gồm 611 nhà xây mới và 57 nhà sửa chữa. Đối với chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, đã khởi công 15/19 nhà, trong đó hoàn thành 9 nhà xây mới và 6 nhà sửa chữa; 4 hộ còn lại không còn nhu cầu hỗ trợ. Đối với các hộ bị thiệt hại do thiên tai, đã hoàn thành 1/2 nhà; hỗ trợ nhà ở cho con của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc màu da cam đã hoàn thành 5/5 nhà.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo báo cáo tại cuộc họp.

Đến ngày 18/11, có 11 xã hoàn thành công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát theo kế hoạch của UBND tỉnh. Một số địa phương đạt kết quả cao như: Muổi Nọi đã triển khai 155 nhà, đạt 89,59% kế hoạch; Mường Bang 43 nhà, đạt 100%; Mường Khiêng 41 nhà, đạt 97,61%; Sông Mã 30 nhà, đạt 100%; Huổi Một 28 nhà, đạt 90,3% và Sốp Cộp 24 nhà, đạt 100%. Bên cạnh nguồn ngân sách nhà nước, các địa phương đã tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa. Qua 2 đợt, tổng kinh phí huy động đạt 8,96 tỷ đồng, hỗ trợ 150 căn nhà. Trong đó, nguồn tài trợ của PVCFC là 5 tỷ đồng, hỗ trợ 84 hộ; nguồn Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh và Agribank Chi nhánh Sơn La II là 3,96 tỷ đồng, hỗ trợ 66 căn nhà tại 15 xã.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La phát biểu tại cuộc họp.

Tuy nhiên, quá trình triển khai còn gặp khó khăn do nguồn kinh phí phân bổ chưa đáp ứng nhu cầu thực tế tại một số địa phương có số hộ cần hỗ trợ lớn. Một số xã đã hoàn thành xây dựng, sửa chữa nhà nhưng chưa được bố trí đủ kinh phí để thanh toán cho người dân. Việc tháo gỡ vướng mắc về nguồn vốn, đất đai, thủ tục và đẩy nhanh tiến độ giải ngân tiếp tục là những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Ngọc Hậu đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung cao độ, quyết liệt triển khai, phấn đấu hoàn thành công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2026 theo Kế hoạch số 94/KH-UBND của UBND tỉnh trước Tết Nguyên đán. Trong đó, khẩn trương rà soát từng hộ, xác định rõ tiến độ thực hiện; chủ động tháo gỡ khó khăn về kinh phí, đất đai, thủ tục; huy động các nguồn lực hợp pháp, hỗ trợ ngày công, vật liệu để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bảo đảm chất lượng công trình.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trước Tết Nguyên đán 2027.

Đồng chí yêu cầu các địa phương chủ động cân đối, sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí được giao; trường hợp cần thiết có thể ứng trước nguồn vốn năm 2027 để hoàn thành kế hoạch năm 2026. Đồng thời, đẩy nhanh công tác nghiệm thu, thanh toán, quyết toán; rà soát chính xác nhu cầu hỗ trợ nhà ở năm 2027, bảo đảm đúng đối tượng, sát thực tế. Các sở, ngành liên quan tăng cường phối hợp, hướng dẫn địa phương tháo gỡ vướng mắc; việc hỗ trợ nhà ở cần gắn với tạo sinh kế, việc làm, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống.