Sơn La đẩy nhanh tiến độ xây dựng tượng đài 'Nghe lời non nước'

Tượng đài “Nghe lời non nước” của Đồn Biên phòng Chiềng Sơn đã hoàn thiện cơ bản. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Tượng đài “Nghe lời non nước” khắc họa hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với người chiến sĩ Biên phòng, thể hiện tình cảm, sự quan tâm của Đảng, Bác Hồ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Công trình do nhà điêu khắc Vũ Ngọc Khôi sáng tác năm 1978, có ý nghĩa chính trị, văn hóa và giáo dục truyền thống sâu sắc.

Theo kế hoạch của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, 100% các Đồn Biên phòng trực thuộc sẽ hoàn thành xây dựng tượng đài và chỉnh trang khuôn viên trước dịp kỷ niệm các ngày truyền thống của lực lượng. Trong đó, 9 đồn được đầu tư tượng đài mới. Đồn Biên phòng Mường Lèo chỉnh trang, sửa chữa tượng đài đã có, bổ sung khuôn viên và hệ thống biển theo quy định.

Đồn Biên phòng Chiềng Tương đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện công trình xây dựng tượng đài “Nghe lời non nước” của đơn vị. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Những ngày này, tại các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ đang khẩn trương triển khai nhiều phần việc như đổ bê-tông trụ, xây dựng bệ tượng, lát sân, bố trí cây xanh và các tiểu cảnh xung quanh.

Cùng với nguồn lực của đơn vị, các Đồn Biên phòng tích cực tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm chung tay xây dựng công trình.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập chỉnh trang tiểu cảnh tượng đài. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Đến nay, các đơn vị đã huy động được gần 1 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, bao gồm tiền mặt và vật liệu xây dựng như xi-măng, cát, gạch, sắt. Sự đóng góp thiết thực này thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, cá nhân và nhân dân đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng, cũng như nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chiềng Khương đẩy nhanh tiến độ lắp đặt phần tượng đài. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Theo kế hoạch, việc thi công được triển khai từ tháng 9/2026 đến hết tháng 12/2026. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tổ chức kiểm tra, nghiệm thu các công trình trước ngày 31/12/2026.

Các tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí cho Đồn Biên phòng Chiềng Sơn xây dựng đài “Nghe lời non nước”. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Các tượng đài dự kiến được khánh thành, đưa vào sử dụng nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La và 68 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng.

Khi hoàn thành, tượng đài “Nghe lời non nước” sẽ trở thành không gian sinh hoạt chính trị, văn hóa, địa chỉ giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới; góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, củng cố thế trận lòng dân, cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.