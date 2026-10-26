Sơn La đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ, hiện nay, Sở đang theo dõi, quản lý 41 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, gồm 1 nhiệm vụ cấp quốc gia và 40 nhiệm vụ cấp tỉnh; phối hợp với các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Y tế quản lý 6 nhiệm vụ được UBND tỉnh ủy quyền ký hợp đồng thực hiện. Đến nay, đã nghiệm thu kết thúc 10 nhiệm vụ, gồm 9 nhiệm vụ cấp tỉnh và 1 nhiệm vụ cấp quốc gia. Các nhiệm vụ còn lại đang được kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện và chuẩn bị nghiệm thu theo kế hoạch.

Các đại biểu dự cuộc làm việc.

Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ mở mới năm 2026, 2027, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch đặt hàng, tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn đến ngày 12/11/2026; hoàn thành việc thành lập các hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm và tổ thẩm định kinh phí đối với 25 nhiệm vụ trước ngày 30/11/2026. Việc hoàn thiện hồ sơ, trình phê duyệt, ký hợp đồng và triển khai thực hiện dự kiến hoàn thành trước ngày 5/12/2026.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại cuộc làm việc.

Trong quý IV/2026, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục theo dõi tiến độ 31 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; tổ chức nghiệm thu kết thúc 6 nhiệm vụ, kiểm tra thực địa và nghiệm thu tiến độ 25 nhiệm vụ. Dự kiến, tỷ lệ giải ngân kinh phí năm 2026 đạt khoảng 93%.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu và kế hoạch tuyển chọn các nhiệm vụ mở mới. Đồng thời, đề nghị xác định rõ mục tiêu, sản phẩm đầu ra, khả năng ứng dụng của từng nhiệm vụ; bảo đảm công tác tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm và thẩm định kinh phí công khai, minh bạch, đúng quy định, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và định hướng phát triển của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc làm việc.

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Đặng Ngọc Hậu đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát tiến độ từng nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm chất lượng sản phẩm và tiến độ nghiệm thu. Đối với các nhiệm vụ mở mới năm 2026 và 2027, khẩn trương thực hiện các bước tiếp nhận hồ sơ, tuyển chọn, thẩm định, trình phê duyệt theo đúng thời hạn; lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ năng lực, bảo đảm tính khoa học, khả thi và hiệu quả ứng dụng. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; quản lý, sử dụng kinh phí đúng quy định; đẩy mạnh ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống và công tác quản lý, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.