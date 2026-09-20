Sơn La đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và các chủ đầu tư tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026, bảo đảm hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn ngân sách nhà nước.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện và kết quả giải ngân kế hoạch vốn được giao; tập trung xử lý dứt điểm khó khăn, vướng mắc trong chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, thi công, nghiệm thu và thanh toán. Những nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết.

Đối với số vốn không còn nhu cầu hoặc không có khả năng giải ngân, các chủ đầu tư khẩn trương rà soát, báo cáo, đề xuất phương án điều chỉnh, điều chuyển, thu hồi theo quy định. Các dự án còn khó khăn, vướng mắc nhưng có khả năng tiếp tục thực hiện phải tập trung xử lý; các sở, ban, ngành chủ động hướng dẫn, phối hợp tháo gỡ.

UBND tỉnh yêu cầu 7 chủ đầu tư đã tổ chức kiểm điểm gồm UBND xã Bắc Yên, UBND xã Mường Chiên, UBND phường Vân Sơn, UBND phường Thảo Nguyên, UBND xã Thuận Châu, UBND phường Mộc Sơn và Sở Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc thực hiện các giải pháp, tiến độ giải ngân đã cam kết; định kỳ báo cáo kết quả. Trường hợp không hoàn thành các mốc tiến độ phải báo cáo, giải trình nguyên nhân, xác định trách nhiệm và đề xuất biện pháp khắc phục.

Trước ngày 10 hằng tháng, các chủ đầu tư báo cáo kết quả thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 và đăng ký kế hoạch giải ngân tháng tiếp theo; tổ chức nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ, thanh toán kịp thời, không để tồn đọng hồ sơ, chậm thanh toán.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính theo dõi, đôn đốc, rà soát tiến độ, khả năng thực hiện và nhu cầu sử dụng vốn của từng dự án; tham mưu tháo gỡ khó khăn, điều chỉnh, điều chuyển, thu hồi vốn đối với các dự án không còn nhu cầu hoặc không có khả năng giải ngân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh. Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát các dự án, nhiệm vụ sử dụng nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, đề xuất điều chỉnh, thu hồi vốn theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu hoàn thiện phương án điều chỉnh kế hoạch vốn nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét.