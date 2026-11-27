Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Đặng Ngọc Hậu chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo tại cuộc làm việc, đến tháng 11.2026, Sở VHTTDL Sơn La đã kiện toàn Tổ phát triển dữ liệu dùng chung; ban hành quy chế quản lý, cập nhật, khai thác dữ liệu và phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị trực thuộc.

Trong tổng số 32 cơ sở dữ liệu được giao thuộc các lĩnh vực du lịch, văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, báo chí và xuất bản, Sở đã thiết lập, cập nhật lên Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh.

Cùng với đó, ngành đã xây dựng 16 biểu đồ, bảng điều khiển (Dashboard) trên hệ thống IOC; thiết lập 15 kịch bản điều hành dựa trên dữ liệu và 15 kịch bản khai thác dữ liệu bằng Chatbot AI.

Bản đồ số du lịch thông minh cũng được triển khai, hỗ trợ chia sẻ thông tin qua API về các điểm du lịch, di tích, du lịch cộng đồng và danh lam thắng cảnh.

Hệ thống báo cáo, thống kê du lịch trực tuyến hiện quản lý dữ liệu của 75 đơn vị cấp xã, phục vụ tổng hợp định kỳ về lượng khách, doanh thu và cơ sở lưu trú.

Tuy nhiên, quá trình kết nối, khai thác dữ liệu vẫn còn một số hạn chế. Việc cập nhật chủ yếu thực hiện thủ công, chưa có cơ chế đồng bộ tự động qua API và LGSP từ các hệ thống nguồn, dẫn đến nguy cơ chậm trễ, thiếu thống nhất.

Một số trường thông tin chưa được chuẩn hóa, ảnh hưởng đến chất lượng biểu đồ, cảnh báo trên hệ thống IOC.

Bên cạnh đó, dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành cấp quốc gia do Bộ quản lý, nhất là về di sản, di tích, hiện vật, chưa được chia sẻ và đồng bộ đầy đủ với hệ thống dữ liệu của tỉnh.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi về yêu cầu chuẩn hóa cấu trúc, bảo đảm chất lượng dữ liệu và tháo gỡ những vướng mắc trong kết nối, chia sẻ thông tin giữa các hệ thống.

Đây là những điều kiện quan trọng để dữ liệu ngành văn hóa, thể thao và du lịch được cập nhật thường xuyên, có khả năng liên thông và khai thác hiệu quả.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Hậu yêu cầu Sở VHTTDL Sơn La tiếp tục rà soát, chuẩn hóa các cơ sở dữ liệu, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, thống nhất và được cập nhật kịp thời; đẩy nhanh kết nối, chia sẻ dữ liệu tự động qua API, giảm phụ thuộc vào phương thức nhập liệu thủ công.

Cùng với đó, Sở VHTTDL Sơn La cần hoàn thiện các biểu đồ Dashboard, kịch bản điều hành và cảnh báo trên hệ thống IOC, ưu tiên những nội dung phục vụ trực tiếp công tác quản lý, chỉ đạo.

Đồng thời đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh, số hóa tài nguyên du lịch; phối hợp với Bộ VHTTDL và các cơ quan Trung ương để tiếp cận, đồng bộ dữ liệu chuyên ngành quốc gia.

Việc cập nhật, quản lý dữ liệu phải được thực hiện nghiêm túc theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”, bảo đảm dữ liệu thực sự trở thành công cụ phục vụ quản lý nhà nước, thống kê, tính toán GRDP và đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La.