Sơn La đẩy mạnh đào tạo ngành Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho sinh viên

Các sinh viên Trường Cao đẳng Sơn La đang cuốc đất để thực hành trồng trọt.

Chương trình đào tạo đa dạng

Trường Cao đẳng Sơn La là cơ sở đào tạo nghề trọng điểm của tỉnh. Xác định ngành Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương, trong những năm qua, nhà trường không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần cung cấp nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao cho ngành Sơn La.

Điểm mạnh nhất của ngành tại trường là chương trình được xây dựng khoa học, sát với điều kiện tự nhiên, khí hậu và đặc điểm sản xuất nông nghiệp của tỉnh Sơn La. Nội dung học tập được Trường Cao đẳng Sơn La phân chia hợp lý giữa lý thuyết và thực hành, với tỷ lệ thực hành chiếm trên 70% thời lượng. Sinh viên được học kỹ thuật trồng, chăm sóc các loại cây chủ lực của tỉnh như cà phê, mận, đào, lúa, cây ăn quả; nhận biết sâu bệnh, chẩn đoán nguyên nhân và áp dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, đúng quy trình; quản lý chất lượng và chứng nhận sản phẩm nông nghiệp.

Bên cạnh đó, chương trình đào tạo cho sinh viên thường xuyên được nhà trường cập nhật, bổ sung những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, đảm bảo không bị lỗi thời so với thực tiễn. Nhờ đó, các sinh viên theo học tại trường đã nâng cao được kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn.

Em Hoàng Văn Dũng, sinh viên năm hai, ngành Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Khoa Nông Lâm cho biết: Trong hai năm học tại trường, em đã nắm vững kỹ thuật chọn giống, chăm sóc cây trồng, nhận biết sâu bệnh và áp dụng biện pháp phòng trừ an toàn. Em còn học cách quản lý vườn, sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật đúng quy trình. Những kiến thức này giúp em tự tin hơn và yêu nghề mình đã chọn".

Sinh viên Khoa Nông lâm thực hành cách ủ thức ăn cho gia súc.

Đầu tư cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên

Trường Cao đẳng Sơn La đã đầu tư xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm, phòng thực hành với đầy đủ thiết bị phân tích đất, nước, mẫu sâu bệnh, giống cây trồng. Bên cạnh đó, nhà trường có vườn thực hành, vườn ươm và các mô hình sản xuất mẫu, giúp sinh viên có điều kiện trực tiếp quan sát, thực hiện từng công đoạn từ ươm cây, trồng, chăm sóc đến thu hoạch.

Đội ngũ giảng viên nhà trường đều có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm thực tế và thường xuyên được tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ. Nhiều giảng viên còn trực tiếp tham gia các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học tại địa phương, nên bài giảng luôn sinh động, gắn với thực tế.

Hiện nay, Trường Cao đẳng Sơn La ưu tiên áp dụng các phương pháp đào tạo thực tế, lấy sinh viên làm trung tâm. Trong quá trình giảng dạy, nhà trường dùng phương pháp “cầm tay chỉ việc” được thực hiện triệt để, giúp sinh viên nhanh chóng nắm vững kỹ năng. Trường Cao đẳng Sơn La còn xây dựng mối liên kết chặt chẽ với các hợp tác xã, trang trại, doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện cho sinh viên đi thực tập, thực tế tại hiện trường. Thông qua đó, sinh viên sớm làm quen với môi trường làm việc thực tế, hiểu rõ yêu cầu của công việc và nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề.

Ông Vũ Minh Toàn, Trưởng Khoa Nông lâm, Trường Cao đẳng Sơn La cho hay: Nhà trường luôn xác định đào tạo ngành Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phải gắn lý thuyết với thực tế, lấy nhu cầu thực tiễn làm mục tiêu. Trong thời gian học tập, sinh viên được học và thực hành tại vườn, cánh đồng mẫu, nắm vững kỹ năng từ trồng, chăm sóc đến bảo vệ cây trồng.

"Chúng tôi không chỉ truyền kiến thức mà còn rèn luyện thái độ nghề nghiệp, tình yêu với ngành nông nghiệp cho sinh viên. Tin rằng các em sẽ là nguồn nhân lực chất lượng, góp phần phát triển nông nghiệp và làm giàu tại quê hương", ông Vũ Minh Toàn chia sẻ.

Các sinh viên Trường Cao đẳng Sơn La đang thực hành trồng rau.

Hiệu quả đào tạo và sự tin tưởng của xã hội

Hàng năm, Trường Cao đẳng Sơn La đào tạo ra hàng trăm kỹ sư, cán bộ kỹ thuật ngành Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. Hơn 90% sinh viên Khoa Nông lâm sau khi tốt nghiệp có việc làm phù hợp với chuyên môn được đào tạo.

Nhiều người trở thành cán bộ kỹ thuật tại các phòng, ban, trung tâm nông nghiệp của huyện, xã; kỹ thuật viên tại các công ty, hợp tác xã; quản lý sản xuất tại các trang trại; và không ít người đã tự mở cơ sở kinh doanh, dịch vụ kỹ thuật hoặc trở thành nông dân mẫu mực, tiên phong ứng dụng tiến bộ khoa học tại địa phương. Kiến thức và kỹ năng sinh viên nắm vững giúp người dân thay đổi cách nghĩ, cách làm, giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Ông Nguyễn Đức Long, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La cho biết: Thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục nâng tầm chất lượng đào tạo ngành Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. Đồng thời, nhà trường sẽ tiếp tục hoàn thiện chương trình, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất; tăng cường hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh về lĩnh vực nông nghiệp.

"Chúng tôi sẽ phát triển các chuyên đề mới phù hợp với xu hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao. Chúng tôi sẽ đào tạo ra những thế hệ cán bộ kỹ thuật giỏi, góp phần quan trọng xây dựng ngành nông nghiệp Sơn La ngày càng phát triển, bền vững", ông Nguyễn Đức Long cho hay.