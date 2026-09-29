Sơn La đẩy mạnh chuyển đổi số, thu hẹp khoảng cách tri thức vùng cao

Đẩy mạnh chuyển đổi số giúp học sinh nâng cao chất lượng học tập.

Xác định chuyển đổi số là giải pháp then chốt nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thu hẹp khoảng cách giữa vùng cao và đồng bằng, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mạnh mẽ, đưa công nghệ thông tin vào sâu trong hoạt động giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Chiến lược bài bản, rõ ràng

Năm 2022, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số ngành đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, với mục tiêu: 100% trường phổ thông có kết nối internet băng thông rộng; 100% phòng học được trang bị thiết bị thông minh; 100% cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn năng lực công nghệ thông tin theo quy định.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã đầu tư xây dựng hạ tầng số cơ bản đáp ứng được nhu cầu dạy và học. Các cơ sở giáo dục, trường từ mầm non đến trung học phổ thông được trang bị màn hình tivi kết nối wifi, máy tính và máy chiếu. Hệ thống mạng internet đã phủ sóng 98% các trường, kể cả những điểm trường vùng sâu, vùng xa như các xã biên giới. Sở còn xây dựng Cổng dịch vụ giáo dục số, thư viện điện tử chung toàn tỉnh, kết nối với hàng triệu tài liệu, bài giảng điện tử, nguồn học liệu mở.

Học sinh Trường THPT Yên Châu trong giờ học trên lớp.

Ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, cho biết: Với đặc thù địa hình đồi núi, nhiều khu vực cách xa, chuyển đổi số chính là cầu nối tri thức hiệu quả nhất trong giảng dạy. Không để học sinh nào bị bỏ lại vì địa lý, Sở quyết tâm mang nền giáo dục số đến từng lớp học, từng bản trên toàn tỉnh”.

Theo ông Nguyễn Ngọc Quang, việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong giảng dạy, đây là giải pháp then chốt để nâng cao chất lượng giáo dục và thu hẹp khoảng cách tri thức giữa vùng cao và đồng bằng. Chuyển đổi số không phải là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc. Với đặc thù địa hình rộng, nhiều trường ở vùng sâu, vùng xa, công nghệ chính là cầu nối hiệu quả nhất, giúp mọi học sinh, dù ở đâu, đều tiếp cận nguồn tri thức bình đẳng.

Tại Trường THPT Yên Châu, mỗi tiết học đều có sự hiện diện của công nghệ. Cô Vũ Thị Hiền, giáo viên dạy môn Ngữ Văn chia sẻ: “Trước đây, các em học các tác phẩm văn học đều cảm thấy buồn ngủ, trừu tượng, không phân tích hoặc tập làm văn được. Bây giờ với phần mềm giảng dạy minh họa bằng những hình ảnh, video chân thực, các em có thể tích lũy kiến thức hiệu quả hơn, không còn phải học thuộc lòng một cách mệt mỏi”.

Đối với học sinh tại 75 xã, phường thuộc tỉnh Sơn La, việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục không chỉ thay đổi cách học mà còn mở ra cả một chân trời mới. Các em được tiếp cận nguồn tri thức phong phú, đa dạng.

Trường THPT Yên Châu, tỉnh Sơn La được xây dựng khang trang.

Nỗ lực vượt khó, hướng tới mục tiêu cao hơn

Em Vì Thị Mơ, học sinh lớp 11 A1 Trường THPT Yên Châu cho hay: “Trước đây, em muốn tìm tài liệu nâng cao rất khó. Từ khi có thư viện điện tử của trường, em đọc được nhiều sách hay, học được các khóa học miễn phí trên mạng. Em ước mơ sau này trở thành cô giáo, quay về quê giúp các em nhỏ học tốt hơn”.

Đường đi chuyển đổi số ở vùng núi không hề bằng phẳng, ngành giáo dục tỉnh Sơn La còn đối mặt nhiều thách thức về hạ tầng tại một số điểm trường vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; một bộ phận giáo viên lớn tuổi còn hạn chế kỹ năng số; nhận thức và điều kiện thiết bị cá nhân của một số gia đình chưa đồng đều.

Để vượt qua những khó khăn thách thức đó, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La đã tổ chức tập huấn thường xuyên cho giáo viên, xây dựng đội ngũ giáo viên cốt lõi tại các trường học hỗ trợ lẫn nhau. Chương trình “Máy tính cho em” đã trao tặng hàng nghìn máy tính cho học sinh khó khăn. Các nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch sử dụng thiết bị hiệu quả, tránh tình trạng có thiết bị nhưng không dùng.

Tại Sơn La, ngày càng nhiều học sinh đạt thành tích cao trong học tập.

Ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La nhấn mạnh: Chuyển đổi số không phải là mục tiêu cuối cùng, mà là phương tiện để mỗi học sinh dù ở đâu, đều có cơ hội phát huy hết tiềm năng của mình. Đó là sự bình đẳng trong giáo dục mà ngành giáo dục luôn hướng đến.

Trong giai đoạn tới, ngành Giáo dục Sơn La tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, nâng cao chất lượng học liệu số, đào tạo chuyên sâu kỹ năng số cho giáo viên, và xây dựng mô hình trường học thông minh tại các địa phương.

Mục tiêu đến năm 2030, Sơn La trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu vùng Tây Bắc về ứng dụng công nghệ trong giáo dục, tạo nền tảng vững chắc cho thế hệ trẻ vùng cao tự tin hội nhập, phát triển.

Chuyển đổi số đang thực sự thay đổi diện mạo giáo dục vùng cao Sơn La. Mỗi màn hình sáng lên tại lớp học không chỉ mang kiến thức, mà mang cả hy vọng, cơ hội và tương lai tươi sáng cho những đứa trẻ trên vùng đất Sơn La.