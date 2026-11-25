Ngày 24/11, trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc, UBND tỉnh Sơn La tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc tỉnh Sơn La trong kỷ nguyên mới”.

Dự Hội thảo có bà Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; đại diện Trường Đại học Tây Bắc, Trường Cao đẳng Sơn La cùng các nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo là diễn đàn nhìn nhận thực trạng, nhận diện những khó khăn trong công tác bảo tồn văn hóa, đồng thời đề xuất giải pháp đưa di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, du lịch bền vững và củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc.

Hội tụ văn hóa 12 dân tộc tỉnh Sơn La

Sơn La là nơi hội tụ văn hóa của 12 dân tộc anh em, với những giá trị đặc sắc được kết tinh qua tiếng nói, chữ viết, phong tục, tập quán, lễ hội, dân ca, dân vũ, nghề thủ công và tri thức dân gian. Mỗi di sản không chỉ phản ánh đời sống, lịch sử của một cộng đồng mà còn góp phần tạo nên bản sắc văn hóa chung của vùng đất Sơn La.

Sơn La là nơi hội tụ văn hóa của 12 dân tộc anh em

Hiện, tỉnh có 20 di sản văn hóa phi vật thể trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đặc biệt, Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2021. Cùng với đó là nhiều giá trị văn hóa tiêu biểu như lễ hội Hết Chá, nghệ thuật khèn Mông, nghi lễ cấp sắc của người Dao, nghi lễ Pang A của người La Ha, Xé Pang Á của người Kháng…

Phát biểu tại Hội thảo, ông Hà Trung Chiến - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh: Hiện nhiều mô hình bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại Mộc Châu, Ngọc Chiến, Tà Xùa, Quỳnh Nhai... đã phát huy hiệu quả, góp phần biến di sản thành sinh kế bền vững cho người dân.

Thời gian qua, Sơn La quan tâm công tác kiểm kê, lập hồ sơ, bảo vệ và phát huy giá trị di sản; duy trì các lễ hội, hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng, câu lạc bộ truyền thống, tạo môi trường để người dân thực hành và trao truyền văn hóa.

Năm 2026, tỉnh triển khai kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc Khơ Mú, Xinh Mun và La Ha tại 30 bản, tập trung vào tiếng nói, chữ viết, nghệ thuật dân gian, lễ hội, tín ngưỡng, nghề thủ công và tri thức truyền thống.

Ông Hà Trung Chiến - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La chủ trì Hội thảo

Tuy nhiên, theo ông Hà Trung Chiến, trước yêu cầu phát triển nhanh, xanh và bền vững, công tác bảo tồn văn hóa các dân tộc đang đối mặt với nhiều thách thức. Tác động của kinh tế thị trường, đô thị hóa và giao thoa văn hóa khiến một số giá trị truyền thống như tiếng nói, chữ viết, dân ca, dân vũ, nghề thủ công, trang phục dân tộc có nguy cơ mai một, nhất là trong giới trẻ.

Bên cạnh đó, nguồn lực đầu tư tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn hạn chế; việc truyền dạy của nghệ nhân chưa có cơ chế hỗ trợ đủ mạnh, trong khi ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong lưu trữ và quảng bá di sản còn ở bước đầu...

"Từ thực tế đó đặt ra yêu cầu bảo tồn phải có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những di sản có nguy cơ mai một; gắn kiểm kê với kế hoạch bảo vệ, phục hồi và phát huy cụ thể. Đặc biệt, cần tránh khai thác văn hóa thiếu định hướng, thương mại hóa làm biến dạng bản sắc, giữ gìn tính nguyên bản và giá trị cốt lõi của di sản", ông Hà Trung Chiến nhấn mạnh.

Trao truyền di sản, đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển

Tại Hội thảo, Nghệ nhân Ưu tú Hoàng Thị Mai bày tỏ lo ngại trước tác động của âm nhạc hiện đại và sự mai một của các làn điệu dân ca khi nhiều nghệ nhân ngày càng cao tuổi. Dù đã chủ động đề xuất tổ chức các lớp dạy chữ Thái, câu lạc bộ văn hóa Thái tại cộng đồng, hoạt động bảo tồn, truyền dạy dân ca vẫn còn hạn chế.

Nghệ nhân Hoàng Thị Mai mong muốn các cấp, ngành quan tâm hỗ trợ nghệ nhân, tạo điều kiện về kinh phí, nhạc cụ và môi trường sinh hoạt để duy trì việc truyền dạy. Theo bà Mai, muốn văn hóa được gìn giữ lâu dài, phải có người thực hành, có không gian sinh hoạt và có thế hệ tiếp nối, thay vì chỉ tổ chức biểu diễn trong các dịp lễ hội.

Các đại biểu tham gia tham luận tại Hội thảo

Tiến sĩ Nguyễn Trung Kiên, đại diện Trường Đại học Tây Bắc cho biết, khoảng 75% sinh viên của trường là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Nhà trường chú trọng bồi dưỡng tình yêu bản sắc văn hóa trong đào tạo, khuyến khích sinh viên mặc trang phục dân tộc vào thứ Hai và thứ Năm, qua đó tạo môi trường để văn hóa truyền thống hiện diện trong đời sống học đường.

Việc giáo dục văn hóa cần được triển khai đồng bộ từ gia đình, nhà trường đến cộng đồng, giúp thế hệ trẻ hiểu, tự hào và có trách nhiệm với bản sắc dân tộc. Không chỉ trang phục, lễ hội hay những tiết mục trình diễn, việc gìn giữ tiếng nói, chữ viết, dân ca, dân vũ, nghề thủ công và tri thức dân gian cần được chú trọng, tạo điều kiện để văn hóa tiếp tục sống trong đời sống thường nhật.

Kết luận Hội thảo, ông Hà Trung Chiến - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh cần ưu tiên bảo vệ những di sản có nguy cơ mai một; hỗ trợ nghệ nhân thực hành, truyền dạy; duy trì câu lạc bộ, lớp học và hoạt động văn hóa tại cộng đồng; tăng cường giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La tặng hoa chúc mừng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhân Ngày Văn hóa Việt Nam

Mục tiêu cuối cùng của bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, theo lãnh đạo tỉnh, không chỉ là lưu giữ hay trưng bày, mà phải làm cho văn hóa thực sự sống trong mỗi gia đình, bản làng, trường học, trở thành nguồn lực cho phát triển.

Để đạt mục tiêu đó, bảo tồn văn hóa cần được triển khai bằng những hành động cụ thể, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và sự chủ động của chính cộng đồng. Khi di sản được thực hành, trao truyền qua các thế hệ, gắn với đời sống và tạo ra giá trị thiết thực, văn hóa sẽ trở thành nền tảng tinh thần, sức mạnh đoàn kết và động lực để Sơn La phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.