Sơn La: Đá lăn liên tiếp, nhiều nhà dân và vườn cà phê bị hư hại

Ngày 13/11, UBND phường Chiềng An, tỉnh Sơn La cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra liên tiếp các vụ đá lăn do ảnh hưởng của mưa kéo dài. Các sự cố gây thiệt hại về nhà ở, tài sản và cây trồng, song không ghi nhận thiệt hại về người.

Khối đá lớn lăn xuống đường tại khu vực bản Tam Quỳnh, phường Chiềng An. (Ảnh: UBND phường Chiềng An)

Cụ thể, tối 11/11, tại bản Ái Mường, hai khối đá bất ngờ lăn vào nhà bà Quàng Thị Vân, làm nứt tường, thủng mái tôn, hư hỏng nền nhà và một số đồ dùng sinh hoạt.

Đến rạng sáng 12/11, tại bản Tam Quỳnh, đá tiếp tục lăn xuống vườn cà phê của gia đình bà Quàng Thị Định. Một khối đá lớn lăn tràn xuống đường giao thông, gây cản trở việc đi lại và làm hư hại một phần diện tích cà phê của gia đình.

Lực lượng chức năng phường Chiềng An, tỉnh Sơn La hỗ trợ gia đình bị đá lăn vào nhà. (Ảnh: UBND phường Chiềng An)

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Chiềng An phối hợp với Ban Quản lý các bản kiểm tra hiện trường, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn. Lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo, phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân đi lại an toàn; đồng thời huy động nhân lực, phương tiện để xử lý các khối đá, hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Hiện UBND phường Chiềng An tiếp tục chỉ đạo các tổ, bản rà soát những khu vực có nguy cơ đá lăn, sạt lở đất và ngập úng để chủ động phương án phòng ngừa, ứng phó, hạn chế thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.