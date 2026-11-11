Sơn La công nhận 192 thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2026

Theo thông báo, 192 thí sinh trúng tuyển có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Nghị định số 300/2026/NĐ-CP.

Hồ sơ tuyển dụng, gồm: Bản sao văn bằng theo yêu cầu của vị trí việc làm; bản sao giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có); bản sao sổ bảo hiểm xã hội hoặc bản ghi quá trình công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với trường hợp thuộc diện quy định; Phiếu lý lịch tư pháp số 1. Khi nộp hồ sơ, thí sinh cần mang theo văn bằng, chứng chỉ bản gốc để đối chiếu.

Thời gian hoàn thiện hồ sơ từ ngày 10/11 đến hết ngày 24/11/2026, trong giờ hành chính. Địa điểm tiếp nhận tại Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nội vụ tỉnh Sơn La, tầng 4, Tòa nhà trụ sở HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và một số sở, ban, ngành tỉnh Sơn La, khu Quảng trường Tây Bắc, phường Chiềng Cơi, tỉnh Sơn La. Số điện thoại liên hệ: 0965.466.123.

Hội đồng tuyển dụng lưu ý, trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định, có hành vi gian lận trong kê khai phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định để tham gia dự tuyển sẽ bị xóa tên trong danh sách trúng tuyển. Người đã hoàn thiện hồ sơ nhưng không đến nhận việc trong thời hạn quy định cũng bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

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