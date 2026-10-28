Sơn La công khai hoạt động giám sát và phòng, chống tham nhũng

Ông Đỗ Ngọc Minh, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Sơn La vừa ký Quyết định số 1041/QĐ-VP ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký, thay thế Quyết định số 483/QĐ-VP ngày 12/10/2021.

Theo Quy chế, các nhóm thông tin thuộc diện công khai gồm hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh và Văn phòng; chương trình, kế hoạch, kết luận, kiến nghị sau giám sát, khảo sát; kết quả theo dõi việc thực hiện kiến nghị sau giám sát, chất vấn, giải trình.

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Thông tin về tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh cũng thuộc diện công khai, trừ nội dung không được tiếp cận hoặc chỉ được tiếp cận có điều kiện theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, Quy chế yêu cầu công khai dự toán, quyết toán ngân sách, tình hình quản lý tài sản công, kết quả mua sắm công và lựa chọn nhà thầu; các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán liên quan đến trách nhiệm của Văn phòng sau khi có kết luận chính thức; kế hoạch và kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Về thời hạn, thông tin đơn giản, có sẵn phải được cung cấp trong tối đa 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Với thông tin phức tạp, cần tổng hợp hoặc lấy ý kiến cơ quan liên quan, thời hạn giải quyết là 12 ngày. Trường hợp cần gia hạn, thời gian bổ sung không quá 12 ngày và phải thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu trước khi hết hạn.

Công dân có thể gửi yêu cầu trực tiếp, qua bưu chính hoặc các kênh điện tử được cơ quan có thẩm quyền công bố. Việc cung cấp thông tin không thu phí, lệ phí, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; người yêu cầu chỉ phải trả chi phí thực tế cho việc in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định.

Quy chế cũng quy định trách nhiệm kiểm tra, đính chính khi phát hiện thông tin công khai không chính xác. Đối với kiến nghị của công dân về thông tin sai lệch, Văn phòng phải kiểm tra và trả lời bằng văn bản chậm nhất trong 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận.

Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm toàn diện về công tác cung cấp thông tin, xử lý cán bộ, công chức có hành vi sách nhiễu, cố ý trì hoãn hoặc cản trở quyền tiếp cận thông tin.

Đồng thời, Quy chế yêu cầu ưu tiên hỗ trợ người khuyết tật, người dân tộc thiểu số và người dân ở vùng biên giới, miền núi, địa bàn khó khăn tiếp cận thông tin thuận lợi.

Việc ban hành Quy chế góp phần cụ thể hóa quy định của Luật Tiếp cận thông tin năm 2026, nâng cao trách nhiệm giải trình và tạo điều kiện để người dân giám sát hoạt động của cơ quan dân cử tại Sơn La.