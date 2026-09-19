Sơn La công bố 3 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực xuất nhập khẩu

Theo Quyết định số 2376/QĐ-UBND, có 3 danh mục thủ tục hành chính mới gồm: Xác nhận nhập khẩu kim cương thô theo Quy chế chứng nhận KP, mã TTHC 1.116562. Thời hạn giải quyết 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Hồ sơ được nộp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Danh mục thứ hai là cấp sửa đổi, bổ sung, cấp lại do mất, thất lạc, hư hỏng Giấy chứng nhận KP đối với kim cương thô xuất khẩu theo Quy chế Chứng nhận KP. Thời hạn giải quyết 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Hồ sơ được nộp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đối với danh mục cấp Giấy chứng nhận KP đối với kim cương thô xuất khẩu theo Quy chế chứng nhận KP, mã TTHC 1.000658. Thời hạn giải quyết 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định. Trường hợp việc kiểm tra trên hồ sơ chưa đủ căn cứ cấp Giấy chứng nhận KP hoặc phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật đối với các Giấy chứng nhận KP đã cấp trước đó, thời hạn giải quyết là 2 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Thông báo kết luận của Đoàn kiểm tra về việc thương nhân đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận KP và nhận được bộ hồ sơ đầy đủ, đúng quy định. Hồ sơ được nộp trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Địa điểm của 3 thủ tục trên đều thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường. Thủ tục không mất phí, lệ phí.

Quyết định số 2376/QĐ-UBND được ban hành, không chỉ giúp chuẩn hóa và minh bạch hóa các thủ tục xuất nhập khẩu kim cương thô trên địa bàn tỉnh Sơn La, mà còn tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp trong việc đa dạng hình thức nộp hồ sơ, thời hạn giải quyết nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí.