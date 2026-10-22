Sơn La coi đào tạo nghề là 'chìa khóa vàng' giúp người dân vươn lên thoát nghèo

Một tiết học của thầy trò Trường Cao đẳng Sơn La.

Chính sách mở đường cho người nghèo học nghề

Tỉnh Sơn La luôn xác định đào tạo nghề cho lao động nghèo là một trong những giải pháp trọng tâm trong công tác giảm nghèo bền vững. Thời gian qua, tỉnh đã chỉ đạo Trường Cao đẳng Sơn La, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La giúp hàng nghìn người dân có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, tự tạo việc làm, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo ngay trên quê hương mình.

Nhận thấy hạn chế về kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người dân còn gặp khó khăn, tỉnh Sơn La đã xây dựng và triển khai nhiều chính sách hỗ trợ đặc thù đối với lao động nghèo. Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân ở vùng đặc biệt khó khăn được miễn học phí, hỗ trợ tài liệu học tập, chi phí ăn ở, đi lại trong quá trình học và giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp. Các chính sách được triển khai linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương, bảo đảm người dân có nhu cầu đều có cơ hội tiếp cận bình đẳng.

Ông Nguyễn Đức Long, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La, cho biết: Thời gian qua, nhà trường đã phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các xã, phường trong công tác tuyên truyền, rà soát, tạo nguồn học viên. Trên cơ sở đó, nhà trường xây dựng chương trình đào tạo nghề phù hợp, bảo đảm chất lượng đầu ra. Việc phối hợp tổ chức thực hiện từ cấp tỉnh đến các bản, tiểu khu giúp chính sách thực sự đi vào đời sống, tạo điều kiện để người dân tiếp cận cơ hội học nghề.

Theo ông Nguyễn Đức Long, các chương trình đào tạo nghề tại nhà trường được xây dựng đa dạng, dựa trên khảo sát nhu cầu thực tế của thị trường lao động và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội từng địa phương. Những ngành, nghề được ưu tiên đào tạo gồm: Trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi thú y, kỹ thuật chế biến nông sản, du lịch cộng đồng, dịch vụ nhà hàng - khách sạn, xây dựng, sửa chữa thiết bị điện… Nhờ đó, học viên, sinh viên được đào tạo bài bản, có thể vận dụng kiến thức, kỹ năng vào công việc sau khi tốt nghiệp.

Nghề đào tạo gắn với nhu cầu thực tế

Tại Trường Cao đẳng Sơn La, các khóa học nghề được tổ chức linh hoạt, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Chương trình đào tạo chú trọng tăng thời lượng thực hành, giúp người học nắm vững kỹ năng, có thể áp dụng vào sản xuất, kinh doanh hoặc làm việc tại các doanh nghiệp để có thu nhập ổn định.

Trường Cao đẳng Sơn La xác định, đào tạo nghề không chỉ trang bị cho học viên, sinh viên kỹ năng nghề nghiệp mà còn góp phần thay đổi tư duy, giúp họ tự tin, chủ động hơn trong cuộc sống. Từ chỗ trông chờ vào sự hỗ trợ, nhiều người đã chủ động tạo việc làm, phát triển kinh tế gia đình, thậm chí giúp đỡ những người khác cùng vươn lên.

Em Hoàng Văn Tuyến, ở bản Hạm, xã Mường Chanh, chia sẻ: “Trước đây, em theo học nghề trồng trọt, hệ trung cấp, Khoa Nông lâm tại Trường Cao đẳng Sơn La. Trong quá trình học, em được thầy cô hướng dẫn thực hành các kỹ thuật trồng và chăm sóc cây. Nhờ đó, em nắm vững kiến thức, kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất. Sau khi kết thúc khóa học, em về cải tạo hơn 2ha đất nương trồng ngô của gia đình sang trồng cà phê. Nhờ vậy, thu nhập của gia đình em đã khá hơn trước”.

Sinh viên học Trường Cao đẳng Sơn La được giảng viên tư vấn về môn học.

Sơn La không chỉ dựa vào các trường nghề, trung tâm đào tạo nghề của tỉnh mà còn huy động sự tham gia của nhiều loại hình đào tạo như: Các khóa đào tạo ngắn hạn tại trung tâm giáo dục thường xuyên, lớp học nghề lưu động đến từng thôn, bản và liên kết với doanh nghiệp để đào tạo theo nhu cầu tuyển dụng.

Đặc biệt, tỉnh khuyến khích mô hình đào tạo nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch, giúp đồng bào dân tộc vừa giữ gìn bản sắc văn hóa, vừa tạo ra những sản phẩm có giá trị kinh tế.

Từng địa phương phát huy thế mạnh riêng. Các xã vùng cao tập trung đào tạo nghề trồng trọt, chăn nuôi gia súc lớn; các xã, phường vùng thấp và khu vực trung tâm chú trọng đào tạo nghề dịch vụ, chế biến nông sản, du lịch; các khu công nghiệp, đô thị ưu tiên đào tạo nghề kỹ thuật, công nghiệp theo nhu cầu của doanh nghiệp. Nhờ đó, người dân có thêm cơ hội lựa chọn nghề phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của mình.

Từ học nghề đến ổn định cuộc sống

Sau khi kết thúc khóa học tại Trường Cao đẳng Sơn La, người lao động tiếp tục được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, hướng dẫn kỹ thuật và kết nối tiêu thụ sản phẩm để phát triển sản xuất, kinh doanh. Tỷ lệ lao động nghèo có việc làm ổn định sau đào tạo ngày càng tăng; thu nhập của người học sau khi có việc làm hoặc tự tạo việc làm được cải thiện so với trước khi tham gia học nghề.

Chị Bùi Thị Hòa, ở bản Cao Sơn, xã Chiềng Sung, chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi chỉ biết trồng ngô, đủ ăn là may. Được tham gia lớp học nghề trồng cây ăn quả do Trường Cao đẳng Sơn La tổ chức, tôi biết cách chọn giống, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Hiện nay, vườn thanh long của gia đình cho thu nhập cao gấp nhiều lần so với trước, gia đình không còn trong danh sách hộ nghèo nữa”.

Thời gian tới, Trường Cao đẳng Sơn La tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho người lao động; đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy; xây dựng đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, vững về chuyên môn.

Đồng thời, nhà trường tăng cường liên kết với doanh nghiệp, tạo cơ hội việc làm ổn định cho người học; hoàn thiện các chính sách hỗ trợ sau đào tạo, giúp người lao động phát triển nghề nghiệp lâu dài.

Qua đó, từng bước đưa đào tạo nghề trở thành giải pháp quan trọng trong công tác giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại Sơn La.