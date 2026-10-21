Sơn La có 9 thí sinh thuộc diện nguồn nhân lực chất lượng cao đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển công chức

Công chức Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nội vụ rà soát hồ sơ xét tuyển công chức vào các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp xã.

Trong tổng số 9 thí sinh đủ điều kiện, có 6 thí sinh đăng ký dự tuyển tại các Đội Quản lý thị trường số 01, 03, 04 và 06 thuộc Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương; 1 thí sinh đăng ký tại Phòng Ngoại vụ và Biên giới thuộc Sở Ngoại vụ; 1 thí sinh đăng ký tại Phòng Người có công và Lao động việc làm thuộc Sở Nội vụ; 1 thí sinh đăng ký tại Phòng Nông nghiệp và Môi trường phường Tô Hiệu.

Về trình độ chuyên môn, các thí sinh đều tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ loại xuất sắc. Trong đó, một số thí sinh có thành tích nổi bật như đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp thành phố hoặc là thủ khoa tốt nghiệp ngành đào tạo. Đây là những tiêu chí được xem xét xác định đối tượng thuộc diện nguồn nhân lực chất lượng cao theo quy định tại Nghị định số 179/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 quy định các chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Kỳ xét tuyển công chức tỉnh Sơn La năm 2026 sẽ khai mạc lúc 7 giờ 30 phút ngày 22/10/2026 tại Trường Cao đẳng Sơn La. Các thí sinh thực hiện xét tuyển theo hình thức vấn đáp, thời gian 30 phút mỗi thí sinh, với tối đa 15 phút chuẩn bị trước khi trả lời. Để bảo đảm tham dự kỳ xét tuyển đúng quy định, thí sinh chủ động theo dõi Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tại địa chỉ https://sonoivu.sonla.gov.vn để cập nhật số báo danh, phòng thi và các thông tin liên quan.