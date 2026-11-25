Tối 24/11, tại Quảng trường Tây Bắc, tỉnh Sơn La đã diễn ra Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sơn La - Bản hòa ca sắc màu”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc Sơn La năm 2026, chào mừng “Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11” và “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11” năm 2026.

Dự chương trình có các đồng chí: Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Quàng Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La; Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam, các sở, ban, ngành và đông đảo nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La.

Các đại biểu dự chương trình nghệ thuật

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt nhấn mạnh: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tuy mang ý nghĩa riêng, nhưng cùng hội tụ ở giá trị chung là tôn vinh sức mạnh cộng đồng, gìn giữ cội nguồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc.

Theo ông Nguyễn Đình Việt, văn hóa chính là nền tảng kết nối quá khứ với hiện tại, truyền thống với tương lai. Hướng tới các sự kiện ý nghĩa này, Sơn La đã tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao phong phú từ cơ sở đến cấp tỉnh, góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm, phát huy tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Nguyễn Đình Việt phát biểu tại chương trình nghệ thuật

Chương trình nghệ thuật “Sơn La – Bản hòa ca sắc màu” được dàn dựng công phu, kết cấu thành 3 chương: “Ngọn đuốc soi đường”, “Sơn La - Bản hòa ca sắc màu” và “Ngày hội non sông”.

Thông qua âm nhạc, múa, những màn trình diễn mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc, chương trình tái hiện hành trình lịch sử, truyền thống cách mạng, vẻ đẹp quê hương và sức sống của Sơn La trong thời kỳ đổi mới.

Những giai điệu dân ca, dân vũ, sắc màu trang phục truyền thống cùng các tiết mục nghệ thuật đặc sắc đã tạo nên không gian văn hóa giàu cảm xúc, nơi các giá trị truyền thống hòa quyện với hơi thở hiện đại.

Chương trình nghệ thuật “Sơn La – Bản hòa ca sắc màu”

Điểm nhấn của chương trình là “Vũ điệu kết đoàn” và vòng xòe đoàn kết, được chắt lọc từ tinh hoa 16 điệu xòe cổ truyền cùng nét đẹp văn hóa của 12 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh. Những vòng tay nối dài không chỉ tôn vinh di sản mà còn gửi gắm thông điệp về tình yêu quê hương, sự gắn bó và sức mạnh cộng đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, tỉnh Sơn La cũng công bố, trao vinh danh hai danh hiệu du lịch quốc tế do World Travel Awards bình chọn năm 2026. Theo đó, Tà Xùa được vinh danh là “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á” và Khu du lịch quốc gia Mộc Châu đạt danh hiệu “Điểm đến thiên nhiên hàng đầu khu vực châu Á”.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Nghiệm trao danh hiệu Mộc Châu “Điểm đến thiên nhiên hàng đầu khu vực châu Á năm 2026”

Trao danh hiệu Tà Xùa “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á năm 2026

Đây là sự ghi nhận đối với sức hấp dẫn của cảnh quan thiên nhiên, những giá trị văn hóa đặc sắc và nỗ lực phát triển du lịch của Sơn La; đồng thời mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh địa phương, thu hút du khách, thúc đẩy phát triển du lịch xanh, bền vững gắn với bảo tồn bản sắc và nâng cao đời sống nhân dân.

Bà Tòng Thị Phóng cùng lãnh đạo tỉnh Sơn La hòa mình vào Vòng xòe đoàn kết

Khép lại đêm nghệ thuật, những vòng xòe đoàn kết tiếp tục lan tỏa thông điệp về một Sơn La đa dạng sắc màu văn hóa nhưng thống nhất trong tình yêu quê hương, đất nước. Văn hóa không chỉ là di sản được gìn giữ mà còn là sợi dây gắn kết cộng đồng, nguồn lực nội sinh và động lực để các dân tộc cùng chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.