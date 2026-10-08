Sơn La có 10 điển hình mô hình học tập tiêu biểu được biểu dương toàn quốc

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, gặp mặt các đại biểu đại diện mô hình học tập tiêu biểu tại Phủ Chủ tịch nước.

Sau 5 năm thực hiện Quyết định số 387/QĐ-TTg và Quyết định số 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hội Khuyến học Việt Nam đã lan tỏa các mô hình học tập, góp phần tạo nền tảng xây dựng xã hội học tập cho cả nước. Các mô hình học tập tạo nên phong trào học tập rộng lớn, bình đẳng cho mọi công dân, tạo động lực để phong trào học tập suốt đời phát triển sâu rộng, theo hướng toàn diện, bao trùm và bền vững, phục vụ cho nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước.

Đại diện các mô hình học tập tiêu biểu của tỉnh Sơn La nhận Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Đoàn đại biểu tỉnh Sơn La tham dự sự kiện có lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh và đại diện các mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị và công dân học tập tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Đoàn do bà Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh làm Trưởng đoàn.

Đại diện các mô hình học tập tiêu biểu của tỉnh Sơn La được tuyên dương, khen thưởng đợt này, gồm: Gia đình học tập tiêu biểu, có gia đình ông Lý Trọng Sinh, 71 tuổi, dân tộc Dao, Tổ dân phố Liên Hợp, phường Thảo Nguyên; gia đình PGS, TS Vì Thị Xuân Thủy, tổ 5 Quyết Tâm, phường Tô Hiệu; đại diện Dòng họ học tập có: Dòng họ Hàng, Tổ dân phố Pa Khen, phường Thảo Nguyên; Dòng họ Cầm, Bản Chiềng Cang, xã Mường Hung. Đại diện Cộng đồng học tập có Tổ 4 Quyết thắng, phường Tô Hiệu; bản Chẹn, xã Tạ Khoa. Đại diện Đơn vị học tập có Công an tỉnh Sơn La, Trường THPT Chuyên Sơn La, cùng các công dân học tập tiêu biểu: Thiếu tá Lò Văn Thoại, nhân viên Vận động Quần chúng Đồn Biên phòng Mường Lèo, Bộ đội biên phòng tỉnh; bà Cà Thị Định, cán bộ hưu trí, Tổ 2 Quyết Tâm, phường Tô Hiệu.

Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đề nghị: Trong giai đoạn tiếp theo, các cấp Hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, chuyển từ "vận động người dân học tập" sang "tạo môi trường và cơ hội để người dân có thể học tập"; từ mở rộng số lượng sang chú trọng chất lượng; từ công nhận mô hình sang làm cho mô hình thực sự có tác dụng trong đời sống. Đặc biệt là đẩy mạnh xây dựng "Công dân học tập số", phát huy nền tảng số, học liệu mở, thư viện số và các hình thức học tập trực tuyến; gắn học tập suốt đời với nâng cao năng lực số, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực thích ứng và sáng tạo của người dân như các mục tiêu đã được chỉ ra trong phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030".

GS.TS Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Đồng thời, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan đã phát động, kêu gọi tất cả cán bộ, hội viên, các địa phương, đơn vị, các tổ chức, cá nhân thi đua đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và xây dựng mô hình công dân học tập với chủ đề "Hội Khuyến học Việt Nam thực hiện tốt 5 mô hình học tập trong giai đoạn chuyển đổi số, chuyển đổi xanh"./.