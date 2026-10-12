Sơn La chuyển hồ sơ mua vụ bán cát 'chui' sang Công an Lai Châu

Ngày 12/10, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Sơn La) đã chuyển hồ sơ, tài liệu và tang vật vụ việc mua bán, vận chuyển cát không rõ nguồn gốc tại xã Quỳnh Nhai đến Công an tỉnh Lai Châu để giải quyết theo thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 17/8, tại bến thuyền Pá Uôn, xã Quỳnh Nhai, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện hai tàu sắt đang bơm hút cát lên xe đầu kéo để vận chuyển đi tiêu thụ. Những người liên quan không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số cát.

Hai tàu sắt trong vụ việc. (Ảnh: CA Sơn La).

Lực lượng chức năng đã lập biên bản đối với 6 người liên quan, thu giữ hai tàu sắt tự chế cùng máy hút, ống hút cát và tổng cộng 67,1m³ cát trên tàu, xe đầu kéo. Qua xác minh, hai người điều khiển tàu khai nhận mua cát của Nguyễn Văn Thắng (SN 1990, trú tại xã Quảng Châu, tỉnh Nghệ An).

Cát được bơm hút lên xe đầu kéo để vận chuyển đi tiêu thụ. (Ảnh: CA Sơn La).

Theo lời khai, số cát được khai thác không có giấy phép tại bản Trang, xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu, sau đó vận chuyển về Quỳnh Nhai để tiêu thụ.

Cơ quan Công an cũng xác minh ông Đoàn Trường Lâm (SN 1964, trú tại tiểu khu Pá Uôn, xã Quỳnh Nhai), Giám đốc Doanh nghiệp Trường Lâm, đã mua 32m³ cát nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Số cát này đã bị thu giữ.

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