Đưa công nghệ vào sản xuất, chế biến

Với hơn 85.000ha cây ăn quả và nhiều vùng nông sản đặc sản, Sơn La có lợi thế phát triển nông nghiệp hàng hóa. Để nâng giá trị sản phẩm, các hợp tác xã (HTX) đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tổ chức lại sản xuất và mở rộng liên kết thị trường.

Tại HTX Đoàn Kết (xã Chiềng Mung), HTX đã đầu tư 1,5 tỷ đồng xây dựng 6.000m² nhà màng, kết hợp hệ thống tưới nhỏ giọt và màng phủ nông nghiệp, giúp tiết kiệm nước, phân bón, hạn chế cỏ dại và giảm tác động của thời tiết. Trên tổng diện tích 50ha, gần 30ha được sản xuất theo hướng hữu cơ, diện tích còn lại áp dụng VietGAP. Mô hình trồng 1,1ha chanh leo vàng hương ổi bước đầu cho hiệu quả tích cực, với sản lượng vụ đầu ước đạt 17 tấn, giá bán 50.000-80.000 đồng/kg.

Không chỉ đổi mới canh tác, các HTX còn đầu tư chế biến để nâng giá trị nông sản. HTX Nông nghiệp Nà Ngà (xã Chiềng Hặc) có 8 thành viên, liên kết với 90 hộ dân sản xuất 105ha xoài theo hướng hữu cơ và VietGAP, sản lượng 600-700 tấn/năm, doanh thu trên 3 tỷ đồng. Năm 2025, HTX được hỗ trợ đầu tư nhà sấy năng lượng mặt trời, đưa khoảng 20 tấn xoài tươi vào chế biến, thu được 1 tấn xoài sấy dẻo, giá bán 150.000 đồng/kg. Giám đốc HTX Quàng Thị Lả cho biết, đơn vị đang hoàn thiện quy trình chế biến, tìm kiếm thị trường để mở rộng tiêu thụ sản phẩm.

Cơ giới hóa cũng được người dân quan tâm. Tại phường Chiềng Cơi, anh Bùi Việt Hùng đầu tư hơn 400 triệu đồng mua máy bay nông nghiệp T70 phục vụ chăm sóc gần 5ha lê, nhãn và xoài, giúp giảm nhân công, tiết kiệm thời gian.

Một số mô hình khác cũng cho thấy hướng đi đa dạng của kinh tế hợp tác. HTX Nông nghiệp xanh Amo (Mai Sơn) tổ chức sản xuất trên 45ha cây ăn quả, rau màu, dược liệu kết hợp chăn nuôi, hướng tới phát triển du lịch sinh thái. HTX Dịch vụ nông nghiệp 19/5 (Mộc Châu) đầu tư sấy lạnh, đóng gói chân không các sản phẩm từ mận hậu, mơ; HTX Ngọc Hoàng (Mai Sơn) ứng dụng đèn LED và kỹ thuật chăm sóc trong sản xuất thanh long ruột đỏ. Các mô hình cho thấy HTX đang từng bước đổi mới từ khâu sản xuất đến chế biến, qua đó đa dạng hóa sản phẩm và nâng khả năng cạnh tranh của nông sản.

Sản phẩm thanh long sấy dẻo mang thương hiệu Hoàng Ngọc, Sơn La.

Chuyển đổi số và liên kết chuỗi để mở rộng thị trường

Cùng với ứng dụng công nghệ vào sản xuất, Sơn La đẩy mạnh số hóa quản lý vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và xúc tiến thương mại. Toàn tỉnh hiện có 262 chuỗi cung ứng nông sản an toàn, 218 mã số vùng trồng với diện tích hơn 2.800ha. Nhiều HTX đã sử dụng tem QR, nhật ký sản xuất để minh bạch quy trình, kiểm soát chất lượng và đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Tỉnh hỗ trợ HTX tập huấn sử dụng phần mềm kế toán, nhật ký sản xuất và kinh phí tối đa 20 triệu đồng/đơn vị để xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc bằng tem QR. Các kênh bán hàng trực tuyến cũng được mở rộng, với 70 sản phẩm nông sản trên sàn buudien.vn, 60 sản phẩm trên sàn sonla.sanviet.vn và 50 sản phẩm của 42 doanh nghiệp, HTX được quảng bá trên trang thông tin xúc tiến thương mại của tỉnh.

Tuy nhiên, chuyển đổi số giữa các khâu sản xuất và tiêu thụ còn chênh lệch. Theo khảo sát 121 HTX tại 5 tỉnh Trung du và miền núi Bắc Bộ, công bố tại Hội thảo khoa học về giải pháp và chính sách phát triển bền vững HTX nông nghiệp vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ gắn với công nghệ cao và chuyển đổi số ngày 6/11, Sơn La dẫn đầu toàn vùng, với 86,1% HTX ứng dụng công nghệ cao và 88,9% thực hiện chuyển đổi số.

Dù vậy, trên 88% HTX chủ yếu ứng dụng công nghệ vào bán hàng trực tuyến, 73,5% sử dụng tem QR truy xuất nguồn gốc; chỉ 10,8% ghi nhật ký sản xuất điện tử và dưới 3% sử dụng thiết bị giám sát tự động, cảm biến độ ẩm. Đáng chú ý, chưa đầy 7% HTX ký được hợp đồng bao tiêu ổn định với doanh nghiệp.

Thực tế này cho thấy, chuyển đổi số chưa thể dừng ở việc đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử hay gắn tem truy xuất nguồn gốc, mà cần đi sâu vào quản lý sản xuất, kiểm soát chất lượng và kết nối cung cầu. Khi thiếu hợp đồng tiêu thụ ổn định, HTX vẫn khó chủ động đầu ra, dù đã đầu tư công nghệ và mở rộng vùng nguyên liệu. Tại hội nghị, các đại biểu chỉ ra sáu điểm nghẽn trong phát triển HTX gồm vốn, nhân lực, hạ tầng, công nghệ, quản trị và thị trường. Đây là những vấn đề cần tháo gỡ để HTX nâng cao năng lực tổ chức sản xuất, mở rộng liên kết và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Theo báo cáo tại Đại hội đại biểu Liên minh HTX tỉnh Sơn La lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2030, toàn tỉnh hiện có 6 liên hiệp HTX và 824 HTX với khoảng 42.000 thành viên, tăng 124,7% so với đầu nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, 721 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản. Doanh thu bình quân đạt 3,6 tỷ đồng/HTX/năm, lợi nhuận 300-500 triệu đồng/HTX; thu nhập bình quân của thành viên đạt 6-7 triệu đồng/người/tháng.

Đại hội đại biểu Liên minh HTX tỉnh Sơn La lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2030.

Sơn La hiện có 9 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hơn 31.000ha cây trồng áp dụng quy trình sản xuất tốt, 218 mã số vùng trồng, 262 chuỗi cung ứng nông sản an toàn và 214 sản phẩm OCOP. Các vùng sản xuất tập trung xoài, nhãn, cà phê, chanh leo, mận hậu từng bước hình thành, tạo nền tảng phát triển nông nghiệp hàng hóa.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 có trên 50% HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản; 50% HTX liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị, 30% tham gia liên kết chuỗi bền vững. Đồng thời, xây dựng ít nhất 30-50 mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số.

Phát biểu tại Đại hội đại biểu Liên minh HTX tỉnh Sơn La lần thứ VII diễn ra ngày 26-6, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Cao Xuân Thu Vân nhấn mạnh, lợi thế tự nhiên của Sơn La chỉ có thể trở thành lợi thế cạnh tranh khi được tổ chức bằng phương thức sản xuất hiện đại. HTX cần đủ năng lực dẫn dắt người dân, kết nối doanh nghiệp và mở rộng thị trường; không chỉ tổ chức sản xuất mà còn phải chủ động tổ chức thị trường, khai thác tri thức, công nghệ và dữ liệu để tạo giá trị mới.

Để đạt mục tiêu đề ra, Sơn La cần tiếp tục tháo gỡ khó khăn về vốn, nhân lực, hạ tầng và năng lực quản trị; lồng ghép hiệu quả nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, tăng cường liên kết giữa HTX với doanh nghiệp, nhà khoa học và các đơn vị phân phối. Bởi chuyển đổi số chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi gắn với tổ chức sản xuất và đầu ra ổn định. Đây là điều kiện để HTX Sơn La nâng sức cạnh tranh nông sản, phát triển kinh tế tập thể và cải thiện sinh kế bền vững cho người dân nông thôn.