Sơn La chuyển chức năng quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản sang Sở Công Thương

Theo Quyết định số 2353/QĐ-UBND, chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoáng sản làm vật liệu xây dựng, vật liệu xây dựng thông thường do Sở Xây dựng chủ trì tham mưu thực hiện tại Quyết định số 59/2025/QĐ-UBND ngày 1/7/2025 sang Sở Công Thương. Chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản và nguyên trạng Phòng Địa chất và Khoáng sản thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, gồm tổ chức bộ máy và 7 biên chế, công chức, sang Sở Công Thương để thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng tổ chức bàn giao, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ và nguyên trạng tổ chức bộ máy, biên chế, công chức; hoàn thành trong ngày 15/9/2026. Đồng thời, thực hiện bàn giao, tiếp nhận tài liệu, hồ sơ liên quan nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản, hoàn thành trong tháng 9/2026.

Sở Công Thương tiếp tục giải quyết toàn bộ hồ sơ, thủ tục hành chính được chuyển giao, bảo đảm thông suốt, không gián đoạn. Việc chuyển giao văn bản, giấy phép, kết quả giải quyết, hồ sơ thủ tục hành chính, nghĩa vụ tài chính, chương trình, đề án, dự án về địa chất, khoáng sản thực hiện theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương khẩn trương xây dựng đề án chuyển chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản từ Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Xây dựng (trừ tổ chức bộ máy, biên chế) sang Sở Công Thương, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt xong trước ngày 15/10/2026.

Cùng với đó, Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng hướng dẫn, chỉ đạo tạm thời để thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản, khoáng sản làm vật liệu xây dựng, vật liệu xây dựng thông thường trong giai đoạn chuyển giao cho đến khi các văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, cập nhật. Các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ, Tài chính phối hợp với Sở Công Thương triển khai thực hiện.

Quyết định số 2353/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 15/9/2026. Các nội dung khó khăn, vướng mắc, đề nghị hướng dẫn liên quan lĩnh vực quản lý nhà nước về khoáng sản làm vật liệu xây dựng, vật liệu xây dựng thông thường; địa chất, khoáng sản được gửi về Sở Công Thương từ ngày 15/9/2026.