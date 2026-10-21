Sơn La chuẩn hóa dữ liệu IOC, phục vụ đánh giá tăng trưởng GRDP

Ngày 21/10, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, làm việc với Viễn thông Sơn La, Thống kê tỉnh và các đơn vị liên quan về rà soát, chuẩn hóa dữ liệu trên Cổng IOC, gắn với hệ thống chỉ tiêu thống kê phục vụ đánh giá GRDP năm 2026 tại phường Chiềng Cơi.

Hiện hệ thống IOC có 13 dữ liệu liên quan đến GRDP. Thống kê tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành và địa phương rà soát chỉ tiêu, chế độ báo cáo; xây dựng hệ thống chỉ tiêu, biểu mẫu và trường dữ liệu để chuẩn hóa, tích hợp vào Kho dữ liệu và IOC. Viễn thông Sơn La đang phát triển ứng dụng trên điện thoại, hỗ trợ thôn, bản, tổ dân phố nhập dữ liệu để cấp xã, phường tổng hợp.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chủ trì buổi làm việc

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Đặng Ngọc Hậu yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp kiện toàn tổ công tác vận hành Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở tỉnh; bảo đảm hạ tầng kết nối và thống nhất dữ liệu theo nguyên tắc “một chỉ tiêu – một khái niệm – một phạm vi – một đơn vị tính – một phương pháp – một nguồn dữ liệu”.

Công an tỉnh được giao quản lý nguồn dữ liệu, bảo đảm tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất dùng chung”; đồng thời chỉ đạo công an cấp xã phối hợp với thôn, bản trong quá trình nhập liệu.

Phường Chiềng Cơi phối hợp với các đơn vị liên quan thống nhất biểu mẫu, tiêu chí và dữ liệu, phấn đấu hoàn thành bộ dữ liệu chuẩn trước ngày 30/10/2026.