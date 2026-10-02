Sơn La chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung rà soát kết quả hoạt động 9 tháng năm 2026, đồng thời thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La khóa XVI gồm 9 đại biểu, trong đó có 2 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 3 đại biểu chuyên trách tại các cơ quan của Quốc hội và Đoàn ĐBQH tỉnh, cùng 4 đại biểu kiêm nhiệm đang công tác tại địa phương.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La họp chuẩn bị nội dung tham dự Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội.

Trong 9 tháng qua, Đoàn ĐBQH tỉnh triển khai các nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực, tập trung vào công tác xây dựng pháp luật, giám sát, tham gia các kỳ họp Quốc hội, tiếp xúc cử tri và tiếp công dân.

Trong công tác lập pháp, Đoàn đã tham gia góp ý đối với 52 hồ sơ nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các hồ sơ chính sách, dự thảo luật do các bộ, ngành Trung ương gửi xin ý kiến. Tại Kỳ họp thứ nhất và Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu trong Đoàn có hơn 30 lượt phát biểu tại tổ và hội trường, đóng góp ý kiến vào các dự thảo luật, nghị quyết và những vấn đề quan trọng của đất nước.

Công tác giám sát, khảo sát tiếp tục được chú trọng. Đoàn đã hoàn thành 2 chuyên đề khảo sát về việc thực hiện chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo Luật Đất đai năm 2024 và hoạt động của chính quyền cấp xã sau sắp xếp, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bên cạnh đó, Đoàn phối hợp tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri, thực hiện 8 buổi tiếp công dân định kỳ; tiếp nhận, xử lý đơn thư theo quy định. Đoàn cũng xây dựng Quy chế làm việc khóa XVI, phân công nhiệm vụ đối với các đại biểu và phối hợp xây dựng quy chế công tác với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung trao đổi, chuẩn bị nội dung tham dự Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; phân công nghiên cứu các dự án luật, dự thảo nghị quyết và những nội dung thuộc chương trình kỳ họp. Đồng thời, Đoàn rà soát, tổng hợp những vấn đề thực tiễn, kiến nghị của địa phương để phản ánh, đề xuất với Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La Hoàng Văn Nghiệm phát biểu tại cuộc họp

Phát biểu kết luận, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm đề nghị các đại biểu tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình tiếp xúc cử tri, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những kiến nghị chính đáng của cử tri để kịp thời phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu các đại biểu chủ động nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung tham gia Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, trong đó tập trung vào các dự án luật và những nội dung quan trọng thuộc chương trình kỳ họp. Trên cơ sở phân công của Đoàn, mỗi đại biểu cần nghiên cứu sâu các vấn đề được giao, tăng cường trao đổi, tham vấn ý kiến chuyên gia nhằm nâng cao chất lượng phát biểu, thảo luận tại tổ và hội trường.

Đối với hoạt động giám sát, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm đề nghị các đại biểu tích cực tham gia các đoàn giám sát theo chương trình của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội và kế hoạch của Đoàn ĐBQH tỉnh; lựa chọn nội dung có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tránh trùng lặp với hoạt động giám sát của HĐND và các cơ quan liên quan.

Thông qua hoạt động giám sát, các đại biểu cần chú trọng nắm bắt những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn triển khai pháp luật, chủ trương, chính sách tại địa phương; từ đó tổng hợp, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đồng chí Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La cũng đề nghị các đại biểu tích cực tham gia hoạt động của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội; phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của đại biểu, đồng thời chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của kỳ họp.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh được yêu cầu chủ động tham mưu, hỗ trợ các đại biểu trong nghiên cứu dự án luật, chuẩn bị nội dung và tổ chức các hoạt động của Đoàn; bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ Đoàn tham dự kỳ họp, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La.