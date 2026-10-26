Sơn La chuẩn bị làm việc với các tỉnh nước bạn Lào

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Thời gian dự kiến đón tiếp Đoàn đại biểu 3 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và Xay Sổm Bun sang thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La từ ngày 1 đến ngày 4/11/2026. Hiện nay, Sở Ngoại vụ đang phối hợp, trao đổi với cơ quan chức năng của 3 tỉnh để thống nhất chương trình, thành phần đoàn và các nội dung làm việc; đồng thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, phê duyệt chương trình đón tiếp.

Các đại biểu dự cuộc làm việc.

Các đại biểu dự cuộc làm việc.

Về nội dung hội đàm và hợp tác, Sở Ngoại vụ đã tham mưu xây dựng dự thảo báo cáo đánh giá kết quả hợp tác giữa tỉnh Sơn La với từng tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Xay Sổm Bun; phương hướng hợp tác giai đoạn 2026-2029 và dự thảo nội dung phát biểu của lãnh đạo tỉnh. Các dự thảo thỏa thuận hợp tác đang tiếp tục được rà soát, hoàn thiện trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành Trung ương và thông tin trao đổi với phía tỉnh bạn, bảo đảm phù hợp quy định trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ phát biểu tại cuộc làm việc.

Sở Ngoại vụ đang phối hợp với Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La xây dựng 3 phóng sự giới thiệu khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La và các tỉnh bạn, đồng thời phản ánh kết quả hợp tác giữa các địa phương.

Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc.

Đại diện Công an tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Đặng Ngọc Hậu đề nghị Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện công tác chuẩn bị đón tiếp đoàn đại biểu 3 tỉnh bảo đảm chu đáo, chặt chẽ, đúng nghi thức ngoại giao. Trong đó, tập trung hoàn thiện báo cáo đánh giá kết quả hợp tác, nội dung phát biểu của lãnh đạo tỉnh và các video clip trình chiếu tại hội đàm, làm nổi bật quan hệ hữu nghị, đoàn kết và kết quả hợp tác giữa Sơn La với các tỉnh bạn. Các sở, ngành, đơn vị liên quan, trên cơ sở nhiệm vụ được giao chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm chuyến thăm và làm việc của 3 tỉnh bạn Lào đạt hiệu quả thiết thực.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc làm việc.

Về dự thảo định hướng hợp tác giai đoạn 2026-2029, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần cụ thể hóa các nội dung trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội và đào tạo. Riêng với tỉnh Hủa Phăn, nghiên cứu thúc đẩy hợp tác trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, năng lượng tái tạo; khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nghiệp Sơn La đầu tư sang Lào; nghiên cứu khả năng nhập khẩu vật liệu xây dựng, góp phần giảm chi phí, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.